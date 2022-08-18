Lenovo выпустила доступный планшет Xiaoxin Pad Pro 2022

Вместе с флагманским смартфоном Legion Y70, компания Lenovo представила планшет Xiaoxin Pad Pro 2022. Он получил 11,2-дюймовый OLED-экран с разрешением 2.5К, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 600 нит и поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Также есть поддержка функции подавления мерцания (DC Dimming, 1920 Hz).

Планшет выпускается в двух версиях: с процессором Snapdragon 870 и более доступной с MediaTek Kompanio 1300T. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость флэш-памяти — 128 Gb (карта microSD до 1 Tb).

Питается новинка от аккумулятора на 8200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 68 Вт (30 Вт в MediaTek-версии). Есть основная камера на 13 Мп и фронтальная на 8 Мп. Разъем USB-C реализован по стандарту USB 3.2 Gen 1 и позволяет транслировать с планшета [email protected]видео на монитор или телевизор.

Устройство поддерживает стилус Xiaoxin и магнитную клавиатуру, а также оснащается четырьмя динамиками JBL с Dolby Atmos. Есть адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 (MediaTek-версия), Bluetooth 5.2 (Qualcomm-версия). Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты составляют 263,66 x 166,67 x 6,8 мм, вес – 480 гр. Планшет работает на базе Android 12 с новейшей оболочкой ZUI 14.

Цены на Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022:

6/128 Gb- 324 доллара;

8/128Gb — 368 долларов.

Продажи в Китае стартуют 24 августа.

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