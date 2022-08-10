Lenovo представила рабочие станции ThinkPad с процессорами AMD

Компания Lenovo представила новые рабочие станции — настольную ThinkStation P358, и мобильные ThinkPad P15v и ThinkPad P14s третьего поколения. Все модели оснащены процессорами AMD.

ThinkStation P358 предлагает процессоры Ryzen 5 Pro 5645, Ryzen 7 Pro 5845, Ryzen 9 Pro 5945, а также Ryzen 3 Pro 4350. Предоставляется выбор между несколькими вариантами графической подсистемы. В качестве опций предлагаются ускоритель NVIDIA RTX A2000 или GeForce RTX 3080.

Система может предложить до 128 Gb оперативной памяти DDR4-3200 без поддержки или с поддержкой коррекции ошибок ECC, а также до 10 Tb постоянной памяти в виде двух твердотельных NVMe-накопителей формата M.2.

Мобильная рабочая станция ThinkPad P15v получила 15,6-дюймовый 4K-дисплей. Модель оснащена процессорами серии Ryzen Pro 6000H и может предложить вплоть до восьмиядерной версии чипа с частотой 4,7 GHz. Поставляется с профессиональным графическим ускорителем NVIDIA RTX 2000.

Объем оперативной памяти DDR5-4800 – до 64 Gb, можно установить до 4 Tb постоянной памяти в виде твердотельного NVMe-накопителя M.2 PCIe 4.0.

Модель ThinkPad P14s оснащена 14-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения 4K. Он работает на базе процессоров Ryzen Pro 6000U и тоже может предложить восьмиядерные чипы с частотой до 4,7 GHz.

Ноутбук может комплектоваться до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5-6400 и до 2 Tb NVMe-накопителей M.2 PCIe 4.0. Устройство дискретную графику не получило и опирается на интегрированный GPU Radeon 680M.

Обе мобильные рабочие станции протестированы на соответствие военному стандарту надежности MIL-STD, есть физическая шторка для закрытия веб-камеры и слот Kensington Lock. Дисплеи откалиброваны X-Rite, заявлен 100% охват DCI-P3 у P14s и Adobe RGB у P15v.

Цены и дату старта продаж ноутбуков Lenovo не сообщила.

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