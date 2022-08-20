Leica D-Lux 7 «A Bathing Ape x Stash» — воплощение уличной моды и городского стиля жизни

Компания Leica выпустила специальную версию камеры D-Lux 7, которая получила название «A Bathing Ape x Stash». Камера создавалась в партнерстве с брендом уличной одежды BAPE и американским граффити-художником STASH.

Корпус покрыт фирменным камуфляжным рисунком BAPE. В комплект входят аксессуары в соответствующем стиле: специально разработанная сумка для фотоаппарата, автоматически открывающаяся крышка объектива и ремень для переноски.

Leica D-Lux 7 характеризуется зум-объективом Leica DC Vario-Summilux 10,9–34 мм f/1,7–2,8 ASPH (24–75 мм в 35-мм эквиваленте), датчиком изображения формата 4/3 дюймов с разрешением 17 Мп, сенсорным дисплеем, поддержкой беспроводной связи Bluetooth и приложением Leica Fotos.

Камера доступна в черной версии, продаваемой Leica, и серебристой версии, продаваемой исключительно BAPE. Цена новинки в Китае составляет 2320 долларов. Для сравнения, обычное издание стоит 1585 долларов.

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