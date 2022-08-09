«Лаборатория Касперского» признана лидером в области безопасности конечных точек по версии международной платформы G2 Crowd

«Лаборатория Касперского» стала лидером в области защиты конечных точек по версии G2, международной рекомендательной платформы в области ПО для бизнеса. Решение Kaspersky Security для бизнеса получило награду 2022 Summer Awards. Речь идёт о комплектах поставки решения как для предприятий, так и для малого бизнеса. Продукт «Лаборатории Касперского» получил высокую оценку за самый быстрый срок внедрения и введения в эксплуатацию в своей категории, а также показал лучший результат по рентабельности инвестиций (ROI) в области защиты конечных точек малого бизнеса.

Конечная точка — это любое устройство, которое сотрудники используют для подключения и общения по сети. Обычно именно рабочие устройства сотрудников — компьютеры, ноутбуки, смартфоны — злоумышленники атакуют в первую очередь. Решения класса Endpoint Protection Platforms обеспечивают защиту конечных точек, в частности с помощью технологий машинного обучения и гибких инструментов контроля, и помогают предотвратить инциденты.

Ежеквартально рекомендательная платформа G2 отбирает лучших поставщиков в различных областях, чтобы помочь компаниям подобрать решения с наивысшей оценкой в конкретной области. На этот раз было обработано более 1,7 миллиона отзывов реальных пользователей.

Результаты премии 2022 Summer Awards основаны на рейтингах и отзывах пользователей платформы G2 Crowd. Так, решение Kaspersky Security для бизнеса стало обладателем наибольшего количества высших оценок в своей категории.

Один из пользователей, высоко оценивший возможности Kaspersky Security для бизнеса по обнаружению вирусов, назвал решение лучшей защитой конечных точек. Другой подчеркнул простоту использования и масштаб анализа, отметив, что у продукта отличный интерфейс и графики, позволяющие специалистам по кибербезопасности глубже изучить корпоративную сеть. В том же отзыве говорилось, что способность системы обнаруживать вредоносные программы намного лучше, чем у многих других конкурентов, особенно с точки зрения EDR. В настоящее время у Kaspersky Security для бизнеса 103 высших оценки.

«Мы горды, что наше решение было отмечено как лидер в области защиты конечных точек, в особенности благодаря оценкам наших клиентов. Мы продолжаем совершенствовать продукты и сервисы на основе отзывов пользователей и рады видеть, что это даёт результат. Сегодня безопасность конечных точек — ключевая область в деле обеспечения комплексной защиты предприятия, так как в её основе лежит применение множества технологий. К примеру, Kaspersky Security для бизнеса помимо функциональности для предотвращения угроз имеет встроенные возможности для выявления и реагирования на сложные атаки (EDR), а также является сенсором для поставки телеметрии и агентом по реагированию для нашей XDR-платформы Kaspersky Symphony, обеспечивающей комплексную безопасность предприятия. Мы приложим все усилия, чтобы наши решения всегда были на шаг впереди конкурирующих, и мы могли предоставить компаниям — от малого бизнеса до корпораций — необходимую защиту в быстро меняющейся среде угроз, независимо от уровня зрелости информационной безопасности», — комментирует Иван Вассунов, руководитель департамента продуктов для корпоративного бизнеса «Лаборатории Касперского».

Все рейтинги и обзоры G2 можно посмотреть по ссылке.

Подробнее о Kaspersky Endpoint Security для бизнеса можно узнать на сайте «Лаборатории Касперского».