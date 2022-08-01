Компания Pure Storage провела в Азербайджане семинар «Pure Storage FlashCrew»

Сегодня постоянно растущий объем данных из расширяющегося количества источников, новые виды угроз, новые технологии со своими требованиями к управлению информационными потоками заставляют бизнес пересматривать подходы к хранению данных. Вместе с заказчиками меняется и рынок. Обычная практика производителей СХД строится на том, что через 4-5 лет пользователь вместо устаревшей покупает новую систему. Pure Storage с момента своего появления ломает эту схему. С тем, как это происходит, компания предоставила возможность познакомиться в рамках семинара «Pure Storage FlashCrew», который был организован при участии бизнес-партнера в Азербайджане компании Fominov Consulting, и дистрибьюторской компанией ASBIS.

С приветственной речи, обращенной к гостям мероприятия, обратились региональный менеджер Pure Storage Чичек Баюлкен (Çiçek Bayülken) и директор Fominov Consulting Юрий Фоминов. Чичек Баюлкен отметила успех компании на рынке Турции и перспективы, которые ожидает рынок Азербайджана с началом более интенсивного внедрения решений вендора, 8 лет подряд занимающего лидирующие позиции в Магическом квадранте Gartner в области основных систем хранения данных. Грамотно продуманная стратегия Pure Storage подтверждена не только огромным числом клиентов по всему миру, но и массой самых интересных проектов, одним из которых стал масштабный проект в Главном управлении безопасности Турции (Emniyet Genel Müdürlüğü), представитель которого выступил на мероприятии и рассказал их «историю успеха».

Продолжил мероприятие обзор модельных рядов таких продуктов Pure Storage, как FlashArray//X и EverGreen, который представили ведущие системные инженеры компании Александр Кузьмин и Онур Озязыджиоглу (Onur Özyağcıoğlu). Особое внимание было уделено вышедшему в начале 2022 года решению FlashArray//XL, которое предназначено для важнейших корпоративных приложений от масштабных баз данных до контейнеризованных и облачных приложений. «Заказчикам нужен новый, современный способ масштабировать корпоративные СХД. FlashArray//XL разрушает конкурентный потенциал поставщиков устаревших систем хранения. Это решение сочетает в себе массивы корпоративного класса и гибкие средства горизонтального масштабирования, присущие облачной операционной модели», — отметил Александр Кузьмин.

К плюсам Pure Storage FlashArray также следует отнести ряд других преимуществ, в числе которых защита от атак вирусов-шифровальщиков (Ransomware) и неправомерного доступа к данным. Шифрование данных в массивах FlashArray происходит «на лету» с помощью алгоритма AES-256 и есть возможность использования внешнего управления ключами. Кроме того, FlashArray включает режим SafeMode, обеспечивающий постоянную защиту от вирусов-шифровальщиков, защищая наиболее критичные данные и области загрузки.

О решениях FlashBlade и Portworx в следующей презентации рассказал ведущий системный инженер Pure Storage Онур Будак (Onur Budak), который также отметил, что недавно компания объявила о стратегическом сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS) с целью разработки решений и программ поддержки технологий Portworx, которые помогут предприятиям переводить рабочие нагрузки Kubernetes в продуктивную эксплуатацию.

Сервис EverGreen, который еще в 2015 году бросил вызов традиционным системам хранения данных, отличающимся множеством недостатков, проложил путь к новой эре владения IТ, предоставив клиентам подписку на инновации, позволяющую снизить затраты. В то время, как обычная модернизация систем хранения данных требует полной перестройки IТ-инфраструктуры организации, включая удаление устаревших систем хранения данных и замену их новейшими технологиями, программа EverGreen от Pure Storage позволяет работать без каких-либо сбоев, исключает перестройку систем хранения данных и обеспечивает защиту инвестиций.

«Компания Pure Storage, поставщик систем хранения данных на базе флэш-массивов, — сравнительно новый игрок на азербайджанском рынке. Но уже сегодня решения этого производителя внедрены в ряде крупных компаний Азербайджана, а интерес к технологиям Pure Storage быстро растет, ведь отличительные характеристики этого производителя — это высокий уровень технического совершенства всего портфолио продуктов, культура внедрения инноваций и фокус на заказчиках», — отметил Юрий Фоминов в финале официальной части мероприятия.

Завершился семинар демонстрацией работы массива Pure Storage FlashArray//X, которую провел технический директор Fominov Consulting Адиль Мамедов. В качестве демонстрационного оборудования использовались сервера Lenovo (Nutanix), Lenovo (CentOs8) и Cisco UCS (CentOs8), свитч Melanox 2010 и массив Pure Storage FA-X20R3. Были проведены тесты на запись/чтение блоками размером 16к и 32к одновременно, средней скорости записи при 8 GB в секунду и средней скорости чтения в 4GB в секунду. Физические тесты позволили ознакомиться с процессом изъятия одного из Fc-контролеров в «горячем» режиме, как пример симуляции отказа устройства, что позволило убедиться в том, что оборудование продолжило работать без потерь производительности. Также было произведено изъятие NvRam Flash, изъятие одного, двух и трех дисков в том же режиме, что также доказало работоспособность массива без потерь производительности.

Демо-стенд, как и мероприятие в целом, имели огромный успех и вызвали неподдельный интерес у многочисленных заказчиков, посетивших данное мероприятие.

Компания Fominov Consulting является бизнес-партнером Pure Storage в Азербайджане

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