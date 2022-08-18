Компания Lenovo стала партнером ПФК «Нефтчи»

Подписано соглашение о сотрудничестве между компанией Lenovo и профессиональным футбольным клубом «Нефтчи». ПФК «Нефтчи» — один из самых титулованных клубов Азербайджана и первый профессиональный футбольный клуб страны. До 1968 года он назывался «Нефтяник» и 27 сезонов выступал в Высшей лиге СССР. В 1966 году клуб завоевал бронзовые медали чемпионата СССР. «Нефтчи» — первая азербайджанская команда, вышедшая в групповой этап Лиги Европы.

«Учитывая взаимодействие с болельщиками и развитие команды, сотрудничество между футболом и технологичной компаний важно для ПФК «Нефтчи», чтобы подняться на новые высоты. Мы рады сотрудничеству с Lenovo. Вместе мы сможем стимулировать инновации, которые сделают «Нефтчи» еще более технологичным и прогрессивным», — отметил президент ПФК «Нефтчи» Камран Гулиев.

В рамках сотрудничества Lenovo поставит ПФК «Нефтчи» планшеты Lenovo Tab P11. Эти планшеты будут использоваться во время прямых трансляций программ Neftçi TV, во время игр и тренировок команды, а также во время пресс-конференций.

«Мы гордимся сотрудничеством с одним из самых авторитетных футбольных клубов Азербайджана. Долгая история спортивных триумфов, длинный список наград и званий, а также общие с Lenovo ценности позволяют сказать, что это больше, чем спонсорство — это сотрудничество победителей, стремящихся к успеху как на поле, как и вне его. С помощью умных технологий и инновационных продуктов ПФК «Нефтчи» делает еще один шаг к цифровой трансформации», — сказал Альнур Ермагамбетов, генеральный директор Lenovo в Центральной Азии.

Lenovo поддерживает применение современных технологических решений для цифровой трансформации основных видов спорта по всему миру. В настоящее время компания является титульным спонсором команды Ducati MotoGP, а также технологическим партнером Формулы-1, футбольного клуба «Интер» (Милан), Федерации футбола Саудовской Аравии и футбольного клуба Северной Каролины (США).