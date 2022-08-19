Компания Gulfstream Distribution стала официальным дистрибьютором Citrix в Азербайджане

Крупнейший IT-дистрибьютор на азербайджанском рынке Gulfstream Distribution подписал контракт с компанией Citrix, став официальным дистрибьютором ее решений на территории Азербайджана.

Сегодня более 400 000 компаний полагаются на Citrix, чтобы сделать работу лучше – когда-то именно Citrix первыми начали предлагать технологию удаленного доступа, пологая, что люди должны иметь возможность работать откуда угодно и так, как им удобно и три десятилетия спустя кредо компании не утратило своей актуальности.

Citrix нацелена на создание технологий, помогающих преодолевать ограничения времени, места, инфраструктуры, сетей и устройств — поэтому огромное количество компаний по всему миру доверяют ей обеспечение доступности приложений, безопасности данных и эффективности работы сотрудников где и когда угодно.

В рамках официальной дистрибуции Gulfstream Distribution предлагает следующие решения Citrix по виртуализации приложений и инфраструктуре виртуальных рабочих столов (VDI), синхронизации файлов и обмена ими, управлению мобильностью предприятия и т.д.:

— Citrix Virtual Apps & Desktops – решение для организации безопасной доставки приложений и десктопов на базе ОС Windows на любое устройство;

— Citrix Hypervisor — оптимизация производительности приложений и десктопов;

— Citrix Content Collaboration — надежные службы корпоративного класса для синхронизации и обмена данными в облаке и локально;

— Citrix Endpoint Management — управление мобильными устройствами и приложениями, а также обеспечение их всесторонней безопасности за счет приложений, повышающих эффективность работы;

— Citrix ADC — доставка приложений и балансировка нагрузок;

— Citrix Web App Firewall — защита веб-приложений и служб;

— Citrix Gateway — удаленный доступ, SSO и мониторинг виртуальных рабочих столов (VDI);

— Citrix Application Delivery Management — управление и аналитика;

— Citrix SD-WAN — оптимизация глобальной сети и сетей в филиалах;

— Citrix Secure Web Gateway — защита пользователей от веб-угроз;

— Citrix Workspace — единое решение для оснащения рабочих мест, обеспечивающее безопасную доставку приложений и данных на любое устройство;

— Citrix Analytics — выявление и предотвращение вредоносных действий пользователей и отклонений в производительности работы приложений путем применения технологий машинного обучения к данным.

Gulfstream Distribution — крупнейший IT-дистрибьютор на рынке Азербайджана, успешно развивающий такие сегменты дистрибуции, как компьютерная и цифровая техника, программное обеспечение для сложных инфраструктур и облачные решения в сфере безопасности. В настоящее время в портфеле компании множество брендов, в числе которых мировые гиганты Cisco, Dell Technologies, Checkpoint и т.д.

Всю интересующую вас информацию о деятельности компании можно получить по следующему контактному номеру — (012) 597 30 80.

Официальный сайт — http://www.gulfstream.az/

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