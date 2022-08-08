Компания Bestcomp Group провела мероприятие, посвященное решениям Cisco

Bestcomp Group 1-Tier партнер компании Cisco в Азербайджане, провела мероприятие, посвященное решениям и продуктам вендора в таких областях, как кибербезопасность и облачные решения.

Открыл мероприятие заместитель генерального директора Bestcomp Group Халил Алекперов, который рассказал об истории и структуре компании. В частности, было отмечено, что на сегодняшний день Bestcomp Group представлен в 7 странах и продолжает экспансию на рынки региона, предлагая не только решения многочисленных вендоров-партнеров, но и собственные разработки, в числе которых более 30 продуктов для частного и государственного секторов. В Bestcomp Group работает более 50 сертифицированных инженеров, а число полученных ими сертификатов превышает 500. Особое внимание Халил Алекперов уделил партнерству с компанией Cisco. В частности, компания добилась больших успехов в области проектирования и реализации решений по ЦОД, информационной безопасности и телекоммуникациям. Также Bestcomp Group является одной из трех компаний, обладающих статусом «Cisco Master Security Specialization» на территории СНГ.

Продолжил мероприятие презентация архитектора решений компании Bestcomp Group Мамед Мамедова, который познакомил собравшихся с платформой Cisco SecureX. Он отметил, что запуск платформы Cisco SecureX был связан с ростом числа кибератак и увеличении количества несанкционированного доступа к данным. Система стала неотъемлемой частью портфолио инструментов для обеспечения информационной безопасности, особенно с учетом перехода большого числа пользователей на удаленную работу. «Платформа Cisco SecureX предоставляет пользователям возможность полнофункционального использования всех продуктов информационной безопасности и инфраструктурой. Она отвечает за формирование общей прозрачной среды, выявляющей малоизвестные угрозы и автоматизирующей работы. Защищенными становятся все уровни сети, начиная с облачных сервисов и заканчивая опубликованными приложениями, а простой интерфейс и удобство в использовании играют непосредственную роль в защите процессов цифровой трансформации», — отметил Мамед Мамедов.

Выступление менеджера по предпродажам компании Bestcomp Group Бахруза Мамедова было посвящено высокотехнологичному решению Cisco Meraki для построения облаков в корпоративных сетях. Участники мероприятия получили информацию об особенностях решений на базе Meraki, в число которых входят повышение безопасности сети за счет отправки данных по зашифрованному каналу; простота управления сетью с помощью облачного управления Meraki Dashboard; удобство развертывания сети, при котором сетевая инфраструктура удаленного офиса может быть развернута всего за 30 минут с нуля; простота масштабирования сети. «Внедрив на предприятии Meraki для создания и управления корпоративной сетью с интуитивно понятным web-интерфейсом, компании смогут управлять обширной сетью, поддерживающей обмен данными между филиалами и центром с высокой совместимостью. Применение Meraki от Cisco избавляет от необходимости применения аппаратных беспроводных контроллеров и дорогих систем управления. Кроме того, данное решение позволяет оптимизировать свою IТ-команду, так как с решениями Meraki всю корпоративную сеть может обслуживать небольшая IТ-команда. Также все решения сопровождаются технической поддержкой и расширенной гарантией», — подчеркнул в завершение доклада Бахруз Мамедов.

По окончании официальной части гости смогли продолжить общение в неформальной обстановке. Отметим, что мероприятие было ориентировано, в первую очередь, на руководителей служб информационной безопасности и системного администрирования, специалистов, ответственных за внедрение систем информационной защиты предприятия, IТ-директоров и IТ-менеджеров. Несмотря на период летних отпусков, мероприятие посетило большое число специалистов.