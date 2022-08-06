Кнопочный телефон Nokia 110 4G (2022): аккумулятор на 1000 мАч, FM-радио и фонарик за 21 доллар

Компания HMD Global выпустила в Индии бюджетный кнопочный мобильный телефон Nokia 110 4G (2022). Основная его особенность присутствует в названии: телефон поддерживает работу в сотовых сетях четвертого поколения.

Аппарат получил моноблочную конструкцию с буквенно-цифровой клавиатурой, расположенной под небольшим цветным дисплеем. Nokia 110 4G (2022) оснащен двумя слотами для карт SIM, слотом microSD (до 32 Gb), тыльной камерой на 0,3 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, функцией автоматической записи разговоров, FM-радио и набором классических игр, включая «Змейку». Аккумулятор емкостью 1000 мАч обеспечивает автономность около месяца в режиме ожидания вызова.

Новинка предлагается в черном, синем и золотисто-розовом цветах корпуса по цене всего 21 доллар.

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