Извлеките максимум пользы из устройств Logitech — ФОТО/ВИДЕО

Используете ли вы продукты Logitech максимально эффективно? Откройте для себя наши программные функции и инструменты, цель которых — повысить эффективность вашей работы, чтобы у вас было больше времени на важные дела.

Прежде чем начать, уделите пару минут оценке своего текущего рабочего места. Обеспечивает ли оно комфорт в течение всего рабочего дня? Как только вы организовали комфортное рабочее место, чтобы чувствовать себя более расслабленно, можно переходить к вещам посложнее. Сейчас мы расскажем, как работать эффективнее, а не усерднее.

СОПРЯЖЕНИЕ С НЕСКОЛЬКИМИ УСТРОЙСТВАМИ И СВОБОДНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ НИМИ

Вы работаете в режиме многозадачности? Например, решаете рабочие вопросы за компьютером, общаетесь с семьей и друзьями по телефону и следите за новостями на планшете? Тогда читайте внимательно.

Благодаря широкому выбору мышей и клавиатур Logitech вы сможете подключаться к нескольким устройствам одновременно и легко переходить с компьютера на телефон или планшет одним нажатием кнопки Easy-Switch. Это означает, что, заполняя отчет на компьютере, вы сможете одним нажатием переключиться на телефон или планшет и начать набирать на нем сообщение. Мышь будет поддерживать одновременную связь с 3 устройствами, например ноутбуком, домашним компьютером и рабочей машиной, и позволит легко переключаться между ними с помощью одной кнопки.

Logitech MX Anywhere & MX Master

Новые беспроводные компактные мыши Logitech MX Master 3 и MX Anywhere 3 как для Windows, так и для Mac Wireless Compact Mouse обеспечивают максимальную скорость и производительность в любом месте и в любое время. Они идеально подходят для продвинутых создателей контента, разработчиков и мобильных аналитиков. Благодаря колесу MagSpeed нового поколения компактная мышь бесшумно прокручивает до 1000 строк в секунду и автоматически переключается между храповым и сверхбыстрым режимами, обеспечивая высочайшую точность для компактной мыши. Последнее дополнение к семейству продуктов премиум-класса MX, MX Anywhere 3, предназначено для отслеживания практически на любой поверхности, включая стекло, когда вы перемещаете его с собой, когда и где бы вы ни работали, например, на кухонном столе, диване, в местном кафе. магазине или даже с дороги в кемпере.

Усовершенствованная беспроводная мышь MX Master 3 для Mac бесшумно переключается с точного щелчка на сверхбыстрый режим благодаря колесику прокрутки нового поколения MagSpeed, разработанному и изготовленному в Швейцарии. Отслеживайте практически любую поверхность, даже стеклянную, с датчиком Darkfield 4000 dpi и каждый раз находите нужный пиксель при работе над детальным дизайном. MX Master 3 для Mac, созданный вручную с заботой о комфорте, имеет оптимизированную область большого пальца для легкого доступа к большому колесику и кнопкам. Профили для конкретных приложений позволяют оптимизировать рабочий процесс для Adobe, Safari и множества других параметров настройки.

СТАНЬТЕ ПРОДУКТИВНЕЕ С LOGI OPTIONS+

Уже задумывались о том, чтобы расширить возможности мыши или клавиатуры? Тогда установите ПО Logi Options+, поддерживающееся операционными системами macOS и Windows, которое позволяет настраивать кнопки практически для любой задачи. Можно даже создавать настройки для конкретных приложений, например включать и прекращать масштабирование видео кнопкой «Вперед», включать и выключать звук микрофона кнопкой «Назад». Кроме того, можно настроить управление жестами, создать горячие клавиши и т.д. Таким образом вы сможете создать комфортную рабочую среду, способствующую более эффективному решению задач и, как следствие, экономии времени на их выполнение и снижению стресса.

БУДЬТЕ В РАБОЧЕМ ПОТОКЕ

Поднимите параллельную работу с несколькими устройствами на новый уровень. Станьте еще продуктивнее с функцией Flow, которая доступна в ПО Logitech Options.

Управляйте несколькими устройствами при помощи мыши и клавиатуры с поддержкой Flow — работайте сразу на двух компьютерах, просто перемещая курсор через край экрана. Вы также можете передавать текст, изображения и файлы между компьютерами с разными ОС — Windows и macOS — с помощью копирования и вставки.

Клавиатура с поддержкой Flow отслеживает перемещение курсора мыши между компьютерами, чтобы с нее можно было быстро и удобно вводить текст на нескольких устройствах.

MX Keys

Клавиатура MX Keys для Mac Advanced Wireless Illuminated Keyboard обеспечивает превосходное удобство набора текста благодаря клавишам, форма которых соответствует кончикам пальцев, и интеллектуальной подсветке для отличного тактильного отклика. Интеллектуальная подсветка позволяет клавиатуре приспосабливаться к условиям окружающего освещения, когда ваши руки приближаются к клавиатуре, расширяя возможности вашей работы всякий раз, когда приходит вдохновение. Благодаря оптимизированной прошивке MX Keys позволяет легко перемещаться с вашего MacBook, iPad или iPhone. И MX Master 3, и MX Keys для Mac поддерживают зарядку USB-C и поставляются в комплекте с USB-C на USB-C. Еще больше сократите количество кабелей, используя зарядный кабель Apple для зарядки MX Master 3 и MX Keys для Mac.

K380 для Mac прекрасно интегрируется с вашими настройками и без проблем работает на ваших устройствах Apple, включая MacBook, iPad или iPhone с клавишами Easy-Switch. Легкая и компактная, эта тонкая современная клавиатура оснащена специальными клавишами Mac для всех ваших любимых сочетаний клавиш, а также выпуклыми клавишами для плавного и бесшумного набора текста, что позволяет вам работать на ходу. Его беззаботный аккумулятор имеет двухлетний срок службы, и вы можете выбрать цвет, который лучше всего соответствует вашей настройке.

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Чего вам не хватает для идеального рабочего места? Возможно, вам хотелось бы устранить зернистость во время видеозвонков и выглядеть более профессионально в глазах коллег? Или, может, пора приобрести мягкую подставку для кистей, чтобы весь день работать с комфортом? Помните: все мы заслуживаем того, чтобы наша жизнь улучшалась.

О Logitech

Компания свыше 22 лет занимается разработкой высококачественных мышей и клавиатур. Тщательный подход к проектированию, разработке, созданию и испытанию опытных образцов применяется в отношении всех их основных компонентов. Прорабатываются абсолютно все аспекты, начиная с ключевых технологий и заканчивая удобством и эргономичностью конструкции.

Продукцию компании Logitech можно приобрести в магазинах: www.almastore.az, www.irshad.az, www.maxi.az, www.bakuelectronics.az, www.kontakt.az.