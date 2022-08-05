Италия и Intel заключат соглашение на 5 млрд. долларов на строительство фабрики по производству полупроводников.

Компания Intel планирует в ближайшее время строительство в Италии крупного завода по сборке и упаковке передовых полупроводников, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Стоимость проекта составляет 5 млрд. долларов.

По словам собеседников издания, говоривших на условиях анонимности, правительство Италии работает над тем, чтобы заключить соглашение до конца августа, в преддверии досрочных выборов в стране, запланированных на 25 сентября.

«Инвестиции Intel в Италию являются частью более широкого плана, объявленного американским производителем микросхем в начале этого года, направленного на инвестирование 88 млрд. долларов в развитие мощностей по всей Европе. Корпорация стремится снизить свою зависимость от импорта микросхем из Азии и облегчить кризис поставок, который привел к сдерживанию производства в Европе», — пишет агентство.

Intel и правительство Италии составили список возможных объектов в двух итальянских регионах. Источник добавил, что они расположены в северных регионах Пьемонта и Венето. Окончательное решение о том, где строить объект, еще не принято.

Правительство Италии также ведет переговоры с франко-итальянской STMicroelectronics, тайваньскими производителями микросхем MEMC Electronic Materials Inc и TSMC, а также с израильской Tower Semiconductor, которую Intel купила в начале этого года.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az