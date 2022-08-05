spot_img
5 августа, 2022
spot_img
ДомойТелекомСобытияИталия и Intel заключат соглашение на 5 млрд. долларов на строительство фабрики...

Италия и Intel заключат соглашение на 5 млрд. долларов на строительство фабрики по производству полупроводников.

Intel Core 12

Компания Intel планирует в ближайшее время строительство в Италии крупного завода по сборке и упаковке передовых полупроводников, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Стоимость проекта составляет 5 млрд. долларов.

По словам собеседников издания, говоривших на условиях анонимности, правительство Италии работает над тем, чтобы заключить соглашение до конца августа, в преддверии досрочных выборов в стране, запланированных на 25 сентября.

«Инвестиции Intel в Италию являются частью более широкого плана, объявленного американским производителем микросхем в начале этого года, направленного на инвестирование 88 млрд. долларов в развитие мощностей по всей Европе. Корпорация стремится снизить свою зависимость от импорта микросхем из Азии и облегчить кризис поставок, который привел к сдерживанию производства в Европе», — пишет агентство.

Intel и правительство Италии составили список возможных объектов в двух итальянских регионах.  Источник добавил, что они расположены в северных регионах Пьемонта и Венето. Окончательное решение о том, где строить объект, еще не принято.

Правительство Италии также ведет переговоры с франко-итальянской STMicroelectronics, тайваньскими производителями микросхем MEMC Electronic Materials Inc и TSMC, а также с израильской Tower Semiconductor, которую Intel купила в начале этого года.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяLenovo заняла 171-е место в списке «FORTUNE Global 500» и вошла в число 15 лучших технологических компаний мира
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,154ФанатыМне нравится
992ЧитателиЧитать
3,137ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»