Intel выпустил мини-ПК NUC 12 Pro (Wall Street Canyon) с Alder Lake-P

Компания Intel начала продажи мини-ПК NUC 12 Pro под кодовым названием Wall Street Canyon, предназначенного для корпоративных пользователей. Настольные компьютеры представлены в версиях с габаритами 117 × 112 × 37 мм и 117 × 112 × 54 мм.

В основе устройства лежат процессоры Core 12-го поколения (платформа Alder Lake-P). Покупателям будет предоставлен выбор между модификациями с процессором Core i3-1220P (10 ядер), Core i5-1240P (12 ядер) и Core i7-1260P (12 ядер). Во всех случаях применяется встроенная графика Intel Iris Xe, возможность установки дискретного ускорителя не предусмотрена. Объем оперативной памяти DDR4-3200 может составлять до 64 Gb. Возможна установка твердотельного модуля M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe или SATA, а в некоторых версиях — еще и 2,5-дюймового накопителя.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, сетевой контроллер 2.5GbE, по два интерфейса HDMI 2.0b и Thunderbolt 4, три порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, разъем USB 2.0 Type-A и аудиогнездо на 3,5 мм. В качестве операционной системы используется Windows 11. Отдельные версии также будут поддерживать технологию Intel vPro с возможностями удаленного управления.

Цена Intel NUC 12 Pro начинается от 749 долларов.

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