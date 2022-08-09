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9 августа, 2022
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Intel представил три профессиональные видеокарты серии Arc Pro A

Intel Arc Pro A

Компания Intel представила серию профессиональных графических ускорителей Arc Pro A на архитектуре Arc Alchemist, ориентированных на профессиональные компьютеры. В серию вошли модели Arc Pro A40 и Arc Pro A50 для настольных рабочих станций и мобильная Arc Pro A30M для ноутбуков.

Intel Arc Pro A40 выполнен в компактном однослотовом корпусе. Заявленная вычислительная мощность видеокарты составляет 3,5 TFLOPS с одинарной точностью. Пиковое TDP — 50 Вт. Arc Pro A50 — в двухслотовом исполнении, производительность — 4,8 TFLOPS. Пиковое потребление — 75 Вт.

Обе модели имеют 6 Gb памяти GDDR6, поддерживают трассировку лучей в реальном времени и аппаратное кодирование AV1, а также оснащены четырьмя портами mini DisplayPort 1.4. Технически оба GPU не предназначены для игр, компания оптимизировала их для профессиональных приложений, таких как Blender, HandBrake, Premiere Pro, DaVinci Resolve Studio и других.

Мобильный GPU Intel Arc Pro A30M во многом схож с Arc Pro A40, но памяти меньше (4 Gb GDDR). Он рассчитан на 35-50 Вт пиковой мощности.

Первые коммерческие решения на базе новой линейки появятся на рынке в конце текущего года.

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