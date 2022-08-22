Inohom — гарантия безопасности и комфорта вашего дома

Сегодня в каждом доме нас окружает множество отдельных устройств, такие как пульты дистанционного управления, датчики движения, освещения, отопления, безопасности и другие бытовые электронные системы. Многие из этих устройств являются умными, но по причине их изобилия они не всегда оказываются полезны и функциональны настолько, насколько могли бы быть. Системы умного дома собирают всю информацию в едином центре, позволяя управлять нашим умным окружением. Благодаря им вы получаете контроль над всеми устройствами, включая системы освещения, сигнализации и кондиционирования, домашние развлекательные системы и многое другое. С помощью таких систем, которые позволяют управлять умным домом посредством сенсорных панелей или приложений на ваших смартфонах, вы можете изменить свой образ жизни и начать наслаждаться взаимодействием с подобными устройствами. О том, что предлагает в этой сфере один из лидеров рынка Турции, сегодня рассказывает глава департамента физической безопасности iTech Group Джейхун Набадов.

— Расскажите, пожалуйста, о компании Inohom. Что отличает эту марку от массы других производителей систем умного дома?

— Стоит начать с того, что Inohom — это торговая марка компании GST ELEKTRONICS, которая занимается созданием новейших продуктов по направлению «Интернет вещей». Под маркой Inohom создаются интересные и инновационные продукты из серии «Умный дом». Основная миссия компании — сделать нашу жизнь комфортнее. Компания смотрит широко в будущее, поэтому все разработки созданы специально для последних технологий, направленных на благоустройство жилых домов, офисов и бизнес-центров. Оказываются услуги в области систем «Умного дома» и систем управления зданием. Основа компании — это сильная научно-исследовательская и производственная команда. Перед тем как выйти на рынок, в течение 5 лет проводились серьезные научно-конструкторские работы, производились опытные образцы и тщательно осуществлялся процесс тестирования. Компания также предлагает программное обеспечение собственной разработки. Все оборудование говорит на «одном языке», работает на одной частоте и протоколе. Компания постоянно обогащает ассортимент продукции, а также расширяет сферы ее применения. В числе достижений и ценностей Inohom:

эргономичность и простота;

отличное сочетание цены и качества;

огромный ассортимент продукции;

полноценная поддержка клиентов.

Компания постоянно предлагает своим клиентам выгодные предложения и опции, расширяет рынок предложений и планирует работать как можно в большем количестве стран. Постоянно улучшает качество своих продуктов, чтобы именно в наших домах появились лучшие технические решения для системы «Умный дом». Inohom стремится стать лидером не только в регионе, но и активно продвигает себя на глобальном рынке, предлагая технологии, которые облегчают жизнь людей. В числе конкурентных преимуществ также и то, что производство, налаженное в Турции, позволяет минимизировать сроки поставок и логистические затраты.

— Многие пользователи по-прежнему имеют смутное представление об «Умном доме», тем более о том, что строя его, надо просчитывать возможности на десятилетия вперед. Что следует заложить в основу «Умного дома» на начальном этапе?

— Да, вы верно отметили, нужно просчитать возможности наших домов на десятилетия вперед. На Западе уже все делается с расчетом на подобные умные системы — не только для частных, но и многоквартирных домов. Ведь чтобы качественно использовать автоматику, надо уже при строительстве закладывать определенные принципы.

«Умный дом» — это и домашние кинотеатры, и музыкальные системы, которые могут «направить» разные мелодии в разные комнаты вашего дома или управляться по датчикам присутствия. Это и включение записи разговора или музыки, когда кто-то подходит к входной двери. Это и безопасность вашего жилища — защита, к примеру, от протечек, когда система перекрывает подачу воды или газа, пожарная безопасность и защита от проникновения.

Комплексная автоматизация в быту постепенно становится привычной. Базовый набор опций остается стандартным — это возможность управлять климатом, освещением, шторами и т.д. К тому же, система должна соответствовать мировым стандартам. Производимые продукты должны проходить сертификацию и серьезную проверку на качество. Но необходимо иметь возможность наращивать эти опции, совершенствовать их. Это главным образом зависит от нас самих, от того, каким мы видим для себя масштаб желаемого комфорта. Сегодня можно практически все, поскольку последние модели бытовой техники выпускаются с расчетом на интеграцию в такие системы. Цена подобных решений не сильно скажется на нашем бюджете, зато будут гарантированы безопасность и комфорт. В этом плане Inohom уникален.

— Не могли бы вы рассказать о продуктах и услугах, которые оказывает Inohom?

— Хотелось бы сперва отметить монитор «Nova Panel» собственного производства. Он дает возможность выстроить базовые требования по автоматизации. При классическом нажатии на дисплей посредством интерфейса программного обеспечения можно выставлять необходимую пользователю температуру, включать или выключать режим работы бытовой техники по расписанию, подключать ко встроенным реле-модулям пользовательские датчики, электрические клапаны и отображать на одном экране весь рабочий процесс. Монитор имеет защиту от детей, при котором блокируются физические нажатия, пока замок не снят. Компания серьезно поработала над системами визуализации — они позволяют получить в телефоне, планшете или на настенном мониторе красивый интерфейс, который можно настроить конкретно под требования пользователя.

В ассортимент также входят интерфейсы, выключатели, контроллеры, которые отличаются от обычных расширенным диапазоном функций. Это позволяет снабжать проекты «под ключ» и не зависеть от других поставщиков. В вопросах освещения тоже заложены огромные возможности. И речь не только о комфорте, который можно ощутить здесь и сейчас. Например, вы можете настраивать свет через ваш телефон. Включать удаленно освещение у гаража и во дворе, а если это безопасная территория, то и вовсе можете открывать ворота. Освещение очень важно еще и для вашей работоспособности и для психологического состояния. Когда вы встаете утром, вам нужен теплый мягкий свет, тогда как для работы стимулирующее воздействие окажет свет холодный. Все это также можно настраивать и регулировать автоматически по разным событиям или расписаниям.

Потребление энергии и воды в доме можно сделать более эффективным благодаря функции запуска сценариев в зависимости от времени восхода и захода Солнца. Благодаря гибкому управлению сценариями, в зависимости от времени вы можете управлять поливом сада, сделать умное освещение на вашем загородном участке, где бы вы ни находились. С помощью системы по данным компании можно сэкономить до 30 % электроэнергии.

Если в доме множество пультов дистанционного управления техникой самых разных производителей, то Inohom предлагает решение для того, чтобы собирать их все в одном устройстве. Независимо от бренда, вы можете управлять всеми устройствами, такими как телевизор, спутниковая антенна, кондиционер и музыкальный проигрыватель с одной панели или из мобильного приложения.

Inohom это и безопасность нашего жилища — защита, к примеру, от протечек, когда система перекрывает подачу воды или газа, и пожарная безопасность, и защита от проникновения. Словом, возможностей у «Умного дома» огромное количество, и ограничивают их лишь наши желания и фантазии.

— Сегодня очень популярна тема интеграции систем «Умного дома» с голосовыми помощниками. Поддерживают ли системы Inohom голосовое управление?

— Конечно, продукты Inohom поддерживают голосовое управление с помощью таких помощников, как Siri, Amazon Alexa, Google Home, Алиса и других. Вы можете управлять своим домом из любой точки мира с помощью команд, даже не прикасаясь к экрану смартфона, чтобы выполнить какие-то действия в приложении. Более того, в решениях Inohom используется технология IFTTT, которая интегрирована с самыми разными устройствами Интернета Вещей и интернет-сервисами. Этот сервис знает подавляющее большинство систем умного дома и управления устройствами, что делает его максимально удобным для автоматизации. Например, он может отправить вам заранее заготовленное сообщение, когда на улице пойдет дождь, чтобы вы успели изменить настройки климат-контроля в помещении или включить умную лампу, когда кто-то задержится около камеры видеонаблюдения перед вашим гаражом.

— Как ваша компания продвигает концепцию «Умного дома» на азербайджанском рынке?

— Одна из целей iTech Group — сделать так, чтобы возможности «Умного дома» стали нормой для проектировщиков. Помимо интеграционных проектов, в первую очередь мы занимаемся дистрибуцией и активно расширяем партнерскую сеть дилеров по бренду Inohom. Мы активно налаживаем контакты с монтажными организациями, архитекторами и дизайнерами, строительными компаниями. Ведь сегодня «Умный дом» из технической новинки превращается в неотъемлемую часть комфортной жизни.

Хочу также отметить, что Inohom позволяет снабжать проекты «под ключ» и не зависеть от других поставщиков. Мы располагаем практически всем оборудованием этого производителя, поэтому не придется месяцами ждать те или иные комплектующие или же думать об интеграции с той или иной системой. У «Умного дома» достаточно сложная логика и графика, и часто бывает нужно выстроить ее в малые сроки. И если конкуренты делают это за 2-3 месяца, то с нашим оборудованием даже в большом доме все работы можно завершить за неделю, а цена остается сопоставимой с прейскурантом других фирм.

Как компания с более чем 23-летним стажем работы на локальном рынке, мы всегда ставили требования пользователей и наших дилеров превыше всего, поэтому я приглашаю читателей вашего журнала посетить наш шоу-рум, чтобы увидеть все возможности «Умного дома» в действии своими глазами. Мы также будем рады обсудить подключение заинтересованных компаний к партнерской программе Inohom.

За дополнительной информацией, связанной с вопросами реализации решений Inohom, обращайтесь в компанию iTech Group.

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