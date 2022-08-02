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2 августа, 2022
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Инициатива No More Ransom помогла более 1,5 млн. пользователей по всему миру восстановить данные

No More Ransom

Инициатива No More Ransom, благодаря которой жертвы программ-шифровальщиков могут восстановить свои данные, подводит итоги работы за шесть лет. С момента создания количество партнёров программы выросло с четырёх до 188, а на сайте стали доступны 136 инструментов для расшифровки файлов. Всего с помощью No More Ransom более чем 1,5 миллиона пользователей по всему миру смогли восстановить свои данные — проект доступен на 37 языках.

Kaspersky как одна из компаний партнёров-основателей внесла свой вклад в разработку 9 инструментов дешифровки, которые помогают восстанавливать данные, зашифрованные 38 семействами программ-вымогателей. Всего, начиная с 2018 года, пользователи по всему миру скачали эти утилиты более 300 тысяч раз. В Азербаджайне за последние 12 месяцев они были загружены более 30 раз.

Как правило, программа-вымогатель шифрует ценную информацию на устройстве, делая её недоступной для пользователя. Заражение может произойти вследствие посещения небезопасных и мошеннических веб-сайтов, загрузки программного обеспечения, открытия вредоносных вложений, а также через протокол удалённого доступа (RDP) или эксплуатацию уязвимостей на серверах, подключённых к интернету. Затем злоумышленники требуют выкуп у жертвы, обещая взамен вернуть данные в первоначальном виде, зачастую также угрожая их публикацией. Этот тип атак развивается уже много лет и затрагивает как частных пользователей, так и организации, а сами злоумышленники создают целые экосистемы.

Инициативу по борьбе с программами-шифровальщиками в 2016 году запустили Европол, полиция Нидерландов, Kaspersky и другие партнёры. На официальном сайте участники проекта публикуют инструменты для расшифровки, руководства и инструкции о том, как и кому сообщить о киберпреступлениях. Эти утилиты и материалы уже помогли жертвам 165 видов программ-вымогателей бесплатно вернуть свои данные. Проект также призван повышать осведомлённость пользователей о том, как работают такие программы и какие меры можно предпринять, чтобы предотвратить заражение.

«В этом году серьезной проблемой как для компаний, так и для обычных пользователей были программы-шифровальщики. Их деятельность строится на вымогании денег за восстановление цифровых активов в случае успешной атаки. Инициатива No More Ransom позволяет каждому вернуть утраченные в её результате данные и не платить выкупы злоумышленникам. Таким образом, она является эффективным методом борьбы с индустрией программ-шифровальщиков, и наша компания вместе с партнёрами продолжит борьбу с вымогателями по всему миру», — отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского».

Узнать подробнее о том, как бороться с программами-вымогателями, а также прочитать больше об инициативе No More Ransom можно на сайте.

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