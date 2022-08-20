Илон Маск разочаровался в Neuralink и ищет альтернативы на стороне

Илон Маск (Elon Musk) выразил разочарование темпами разработки нейроинтерфейса своей компанией Neuralink. По данным источника, Маск начал искать альтернативы на стороне и обратился с предложением инвестирования к основателю и исполнительному директору Synchrons Томасу Оксли (Thomas Oxley).

Компания Synchron стала первой в США, кто получил разрешение от регулятора на установку мозгового имплантата пациенту-американцу. До этого Synchron успешно провела операции четырем австралийцам. Neuralink пока похвастаться нечем, кроме установки мозгового имплантата свинье и нескольким обезьянам, часть из которых погибла. Neuralink до сих пор не получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях.

У Synchron и Neuralink разный подход к установке мозговых интерфейсов. Первая вводит имплантат с минимальным вмешательством в кору головного мозга через яремную вену, которая располагается на шее. Для установки имплантата Neuralink требуется вскрывать черепную коробку и вводить в ткань мозга тончайшие проводники.

Пока что неизвестно, как глава Synchron отнесся к предложению Маска.

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