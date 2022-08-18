Hyundai вкладывает 400 млн. долларов в открытие Boston Dynamics AI Institute

Hyundai Motor Group (Hyundai) объявила об открытии Boston Dynamics AI Institute, сообщает therobotreport.com. Hyundai и Boston Dynamics инвестируют более 400 млн. долларов в фундаментальные достижения в области искусственного интеллекта, робототехники и интеллектуальных машин. Институт возглавит Марк Райберт (Marc Raibert), основатель Boston Dynamics. Райберт также продолжит работу в качестве председателя правления Boston Dynamics, которую он основал в 1992 году. В Hyundai заявили, что название института может измениться после завершения его корпоративной регистрации. Институт будет работать по четырем техническим направлениям:

когнитивный ИИ,

спортивный ИИ,

органический аппаратный дизайн,

этика и политика.

«Наша миссия — создать будущие поколения передовых роботов и интеллектуальных машин, которые будут умнее, гибче, проницательнее и безопаснее, чем все, что существует сегодня, — сказал Марк Райберт, исполнительный директор Boston Dynamics AI Institute. — Уникальная структура института — лучшие специалисты, сосредоточенные на фундаментальных решениях, с устойчивым финансированием и отличной технической поддержкой — поможет нам создавать более простых в использовании, более продуктивных, способных выполнять более широкий спектр задач и более безопасных в работе с людьми роботов».

Помимо разработки технологий собственными силами, институт планирует сотрудничать с университетами и корпоративными исследовательскими лабораториями. Штаб-квартира института будет находиться в центре исследовательского сообщества Кендалл-сквер в Кембридже (штат Массачусетс, США). Институт планирует нанять исследователей искусственного интеллекта и робототехники, инженеров по программному и аппаратному обеспечению, а также технических специалистов всех уровней.

Аль Рицци (Al Rizzi) будет главным техническим директором института. Рицци имеет более чем 25-летний опыт создания динамических роботов, в том числе почти 17 лет в качестве главного научного сотрудника Boston Dynamics. В Boston Dynamics Рицци руководил исследованиями, направленными на новые системы передвижения и мобильных манипуляций, включая LittleDog, BigDog, WildCat, SandFlea и Spot.