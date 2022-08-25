HyperX представил игровые мониторы серии Armada с частотой обновления до 240 Hz

Компания HyperX представила свою первую линейку игровых мониторов. В серию Armada вошли две модели. Для обеих новинок заявляется соотношение сторон 16:9, использование 8-битных IPS-матриц и совместимость с технологией NVIDIA G-Sync.

Модель HyperX Armada 25 оснащена 24,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей, частотой обновления 240 Hz и временем отклика в 1 мс. Максимальная яркость экрана составляет 400 кд/м2, уровень контрастности равен 1000:1. Заявлено 99% охвата цветового пространства sRGB. В оснащение монитора входят один разъем DisplayPort 1.4 и два HDMI 2.0.

HyperX Armada 27 оснащен 27-дюймовым экраном, поддерживает разрешение 2560 × 1440 пикселей и частоту обновления 165 Hz. Охват 93% DCI P3 при тех же показателях яркости и отклика, что у младшей модели. Производитель также указывает на соответствие монитора стандарту VESA DisplayHDR400. Набор внешних разъемов HyperX Armada 27 аналогичен младшей модели.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Оба монитора оснащены эргономичными подставками, позволяющими регулировать высоту, наклон и поворот дисплея, а также креплениями VESA типоразмера 75 и 100 мм.

Цена HyperX Armada 25 составляет 450 долларов, Armada 27 – 500 долларов. Устройства поступят в продажу в сентябре.

HyperX также представила подставку серии Armada с креплениями для одного или двух дисплеев стоимостью 80 и 110 долларов соответственно.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az