Huawei Watch GT 3 теперь умеют управлять автомобилями и умными дверными замками

С обновлением HarmonyOS 2.1.0.399 в умных часах Huawei Watch GT 3 была реализована функция AITO M5, которая позволяет открывать двери автомобиля, а также дистанционно управлять некоторыми его функциями. Упор сделан на автомобили марки BYD, дверь которых можно открыть при помощи модуля NFC.

Часы также можно использовать в качестве дверного ключа. В настоящее время поддерживаются умные дверные замки Huawei и Huawei Pro. Кроме того, часы получили поддержку SMS и возможность ответа смайликами.

Пользователям стала доступна возможность установки нескольких периодов активации функции «Не беспокоить». Был улучшен интерфейс режима плавания в бассейне, в котором теперь доступна возможность выбора длины бассейна. Улучшена точность определения дистанции плавания и точность распознавания гребков, а также появилась возможность создать умный план бега.

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