Httpool и Reddit приступают к сотрудничеству с рекламодателями на развивающихся рынках Европы и Центральной Азии

Aleph Group, Inc, ведущий мировой поставщик цифровой рекламы на развивающихся рынках, сегодня объявил о глобальном партнерстве по продажам с Reddit, что еще больше обеспечит успех рекламных партнеров в Европе и Центральной Азии, поскольку платформа продолжает расширяться на международном уровне.

Партнерство предоставит всем рекламодателям во разных отраслях на отдельных рынках Европы и Центральной Азии, включая Азербайджан, доступ к глобальным рекламным возможностям Reddit и, таким образом, позволит рекламодателям обращаться к пользователям Reddit на их местных рынках и за их пределами.

«Наше партнерство с Aleph Group откроет двери Reddit для рекламодателей в новых и стратегических регионах, помогая значимым образом связать этих партнеров с их целевой аудиторией, выполняя при этом нашу миссию по объединению, сопричастности и расширению возможностей для всех в мире, — сказал исполнительный вице-президент Reddit и президент по рекламе и продажам Гарольд Клайе. — Мы рады работать с Aleph Group и использовать их впечатляющую международную сеть, чтобы охватить еще больше рекламодателей по всему миру и настроить их на долгосрочный успех на нашей платформе».

Reddit является домом для более чем 100000 уникальных сообществ, которых нет больше нигде в интернете. Платформа представляет собой оживленную сеть людей, активно ищущих информацию через самые открытые и доверительные разговоры в Интернете. Эти динамичные сообщества посвящены широкому спектру аппетитов и интересов, от игр до моды и от развлечений до финансов. Это представляет беспрецедентную возможность для рекламодателей, стремящихся взаимодействовать с мощной аудиторией, способной влиять на поведение других, принимать решения и формировать культуру.