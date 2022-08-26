HP Z32k G3 4K USB-C: монитор на матрице IPS Black с интерфейсом Thunderbolt 4

Компания HP представила новую модель монитора под названием Z32k G3 4K USB-C Display. Утверждается, что это первая в мире панель на матрице IPS Black, оснащенная интерфейсом Thunderbolt 4. Устройство ориентировано прежде всего на дизайнеров и создателей контента.

Монитор оснащен 31,5-дюймовым экраном, поддерживает разрешение 3840 × 2160 пикселей и частоту обновления 60 Hz. Технология IPS Black, разработанная специалистами LG, позволяет на 35% повысить глубину черного цвета по сравнению с обычными IPS-экранами. Контрастность при этом достигает 2000:1. Яркость составляет 400 кд/м2. Заявлены 98% охвата цветового пространства DCI-P3 и 100% охвата sRGB.

HP Z32k G3 4K USB-C получил порт Thunderbolt 4, два разъема HDMI и коннектор DisplayPort. Встроенный KVM-переключатель позволяет использовать одну клавиатуру и мышь для двух разных компьютеров. Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота экрана, изменять высоту в пределах 150 мм, а также переводить панель в портретную ориентацию.

В продажу монитор поступит в ноябре этого года, цена пока не сообщается.

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