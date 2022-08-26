HP представил мощный 34-дюймовый моноблок: 5K-дисплей, Core i9 и GeForce RTX 3060

Компания HP представила настольный ПК All-in-One. Модель HP 34″ рассчитана на создателей контента и профессиональных пользователей. Производитель убрал название ENVY из нового моноблока, но это преемник ENVY 34 All-in-One. Новинка построена на аппаратной платформе Intel Alder Lake, в качестве операционной системы может применяться Windows 11 Home или Windows 11 Pro.

Моноблок оснащен 34-дюймовым дисплеем формата 5K WUHD (5120 × 2160 пикселей) и соотношением сторон 21:9. На рамке экрана возможно расположить до двух съемных 16 Мп камер для организации видеоконференцсвязи или потоковых трансляций.

Максимальная конфигурация включает процессор Core i9-12900 (16 ядер). Поддерживается выполнение до 24 потоков инструкций одновременно. Тактовая частота достигает 5,1 GHz. За графику отвечает дискретный ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3060. Объем оперативной памяти DDR5-4800 составляет до 128 Gb, емкость твердотельного накопителя M.2 NVMe — до 4 Tb.

В оснащение моноблока входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, сетевой контроллер Gigabit Ethernet, стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый и интегрированная в базу станция беспроводной зарядки гаджетов. Набор интерфейсов включает Thunderbolt 4, HDMI 2.0/2.1, USB Type-C и USB Type-А, аудиогнездо на 3,5 мм. Габариты составляют 81,71 × 22,3 × 36,83 см, вес – 11,05 кг.

Цена моноблочного компьютера стартует с 2119 долларов, в продажу поступит в сентябре.

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