HBO опубликовал первый тизер сериала по мотивам The Last of Us

Американская телевизионная платформа HBO опубликовала обзорный ролик с рекламой премьер, которые состоятся в ближайшие месяцы на стриминговом сервисе HBO Max. В нем в том числе представлены кадры из сериала по игре The Last of Us.



Экранизации The Last of Us посвятили последние полминуты промо-видео.В фрагменте можно увидеть Педро Паскаля («Мандалорец») в образе Джоэла, Беллу Рамзи («Игра престолов») в роли Элли и Ника Оффермана («Парки и зоны отдыха»), который сыграет Билла. Представлены несколько сцен: в одной из низ Джоэл обучает Элли стрелять, а в другой — как она отстреливается от кого-то в попытке убежать.

Ожидается, что сериал по игре выйдет в 2023 году, но точной даты релиза у первого эпизода пока что нет.

