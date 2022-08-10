HarmonyOS уже установлена на 470 млн. устройств

После трех лет полномасштабной работы операционная система HarmonyOS стала более стабильной, а экосистема существенно увеличилась. По данным Шанхайской фондовой биржи, количество устройств, работающих под управлением различных версий операционной системы HarmonyOS, уже превысило 470 млн. единиц, пишет ресурс Mydrivers.

На данное время 8 компаний, зарегистрированных на бирже A-share, выпустили 14 отраслевых дистрибутивов на основе проекта HarmonyOS с открытым исходным кодом OpenHarmony.

По словам главы потребительского бизнеса Huawei Ю Чэндуна, изначально планировалось использовать HarmonyOS только для устройств Интернета вещей. Но на фоне экономического конфликта между США и Китаем, повлекшим введение санкций со стороны США по отношению к Huawei, китайский производитель вынужден был интегрировать новую ОС и в свои смартфоны. С выходом HarmonyOS 2 перечень устройство был заметно расширен. В третьей версии — значительно улучшены функциональные возможности ОС.

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