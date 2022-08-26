Хакеры взломали крупнейший менеджер паролей LastPass

Хакеры взломали один из крупнейших в мире менеджеров паролей LastPass, об этом сообщается на сайте компании. Злоумышленники похитили части исходного кода и другую конфиденциальную техническую информацию сервиса.

Доступ к данным хакеры получили через одну взломанную учетную запись. Представители LastPass заверили, что данные других пользователей в безопасности.

«Две недели назад мы обнаружили некоторую необычную активность в некоторых частях среды разработки LastPass. После начала немедленного расследования мы не увидели никаких доказательств того, что этот инцидент связан с каким-либо доступом к данным клиентов или зашифрованным хранилищам паролей», — поясняет пресс-служба LastPass.

О взломе сервиса стало известно еще на прошлой неделе, об этом пишет Bloomberg. Аналитик компании по кибербезопасности Recorded Future Аллан Лиска, чей комментарий приводит агентство, отметил, что был удивлен скорыми сроками завершения предварительного расследования взлома. Обычно специалистам требуется больше времени, чтобы полностью оценить ситуацию и сообщить о ней.

Услугами сервиса пользуются более 33 млн. человек по всему миру и около 100 тыс. компаний. С LastPass работают Netflix, Gmail и другие крупные сервисы. Благодаря работе LastPass юзеры могут сохранять пароли и не вводить вручную свои сведения при входе на сайты. Пароли зашифрованы алгоритмом AES-256 и хранятся в облаке, так что их можно синхронизировать между устройствами.