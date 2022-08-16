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16 августа, 2022
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Google выпустил стабильную версию Android 13

Android 13

Компания Google начала распространение стабильной версии операционной системы Android 13. Первыми новую ОС получат смартфоны Google Pixel.

Как правило, новая версия Android выходит в релиз осенью, но в этом году новая ОС доступна раньше обычного. Выход Android 12 в прошлом году состоялся в октябре, а Android 11 — в сентябре 2020 года.

В официальном блоге компании вице-президент Google по управлению продуктами для Android и Google Play Самир Самат (Sameer Samat) перечислил все ключевые изменения, которые ждут пользователей новейшей операционной системы.

В новой версии ОС компания сосредоточилась на доработке функций, которые были введены в прошлом году с переходом Android на новый интерфейс Material You. Появилась возможность настраивать значки сторонних приложений в стиле обоев, новые разрешения для уведомлений, опция для ограничения доступа к фотографиям и видео для конкретного приложения. Также появились настройки языков для каждого приложения, обновленный медиаплеер, который настраивает внешний вид в зависимости от того, что слушает пользователь, добавлена поддержка Bluetooth Low Energy, улучшена многозадачность для экранов больших устройств и т.д.

Новейшая версия ОС уже доступна для владельцев серий Google Pixel 4, Pixel 5 и Pixel 6. Если апдейт не пришел по воздуху, установить Android 13 можно вручную с помощью образа системы. О сроках выпуска общедоступной версии операционной системы пока не сообщается.

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