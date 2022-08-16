Google выпустил стабильную версию Android 13

Компания Google начала распространение стабильной версии операционной системы Android 13. Первыми новую ОС получат смартфоны Google Pixel.

Как правило, новая версия Android выходит в релиз осенью, но в этом году новая ОС доступна раньше обычного. Выход Android 12 в прошлом году состоялся в октябре, а Android 11 — в сентябре 2020 года.

В официальном блоге компании вице-президент Google по управлению продуктами для Android и Google Play Самир Самат (Sameer Samat) перечислил все ключевые изменения, которые ждут пользователей новейшей операционной системы.

В новой версии ОС компания сосредоточилась на доработке функций, которые были введены в прошлом году с переходом Android на новый интерфейс Material You. Появилась возможность настраивать значки сторонних приложений в стиле обоев, новые разрешения для уведомлений, опция для ограничения доступа к фотографиям и видео для конкретного приложения. Также появились настройки языков для каждого приложения, обновленный медиаплеер, который настраивает внешний вид в зависимости от того, что слушает пользователь, добавлена поддержка Bluetooth Low Energy, улучшена многозадачность для экранов больших устройств и т.д.

Новейшая версия ОС уже доступна для владельцев серий Google Pixel 4, Pixel 5 и Pixel 6. Если апдейт не пришел по воздуху, установить Android 13 можно вручную с помощью образа системы. О сроках выпуска общедоступной версии операционной системы пока не сообщается.

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