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26 августа, 2022
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Google показал работу нейросети RawNeRF, которая устраняет «шум» на фотографиях

Google RawNeRF

На конференции Computer Vision and Pattern Recognition 2022 (CVPR) специалисты из Google Research продемонстрировали работу нейросети RawNeRF, которая способна устранять «шум» на фотографиях, снятых в условиях слабого освещения.

Google RawNeRF

Они показали технологию в работе на примере нескольких снимков, сделанных вечером и ночью. Нейросеть работает с изображениями в формате RAW и, как можно увидеть на снимках, очень хорошо удаляет «шум», делая фотографию гораздо более четкой.

Google RawNeRF

В одном из примеров алгоритм восстановил детализацию настолько, что даже текст на табличке, который изначально был совершенно нечитаемым, стал разборчивым. Кроме того, RawNeRF удается восстановить точные цвета. В компании подчеркнули, что нейросеть восстанавливает снимки по всему кадру, а не только в местах, где прежде находились «шумы». RawNeRF может изменять положение камеры для просмотра сцены под разными углами, менять экспозицию, цветовой диапазон и фокус снимка (например, создавать эффект боке).

Нейросеть также способна создавать трехмерные сцены на основе снимков, сделанных с разных ракурсов.

Пока что RawNeRF остается внутренним исследовательским проектом Google и не ясно, когда она будет использована в коммерческих целях. Разработчики технологии рассчитывают, что в будущем подобные алгоритмы станут доступны на мобильных устройствах и позволят повысить качество съемки в темное время суток.

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