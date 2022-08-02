Fujitsu выпустил ноутбук Lifebook WU-X/G2 весом всего 634 гр

Японская корпорация Fujitsu выпустила Lifebook WU-X/G2, который она называет «самым легким в мире ноутбуком». Корпус устройства выполнен из углеродного волокна. Габариты составляют 307×197×15,5 мм, вес — 634 гр.

Ноутбук оснащен 13,3-дюймовым IPS-экраном разрешением 1920 х 1080 пикселей. На передней части устройства размещена веб-камера высокого разрешения с защитной шторкой.

Fujitsu Lifebook WU-X/G2 работает на базе Intel Core 12-го поколения. На выбор предлагаются Core i5-1235U или i7-1255U. Объем оперативной памяти (LPDDR4X-4266) может достигать 32 Gb. Емкость твердотельного накопителя составляет 256 Gb — 2 Tb.

Встроенная аккумуляторная батарея всего на 25 Вт⋅ч позволяет ноутбуку работать до 11 часов на одном заряде. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, два интерфейса USB3.2 (Gen2) Type-C (с поддержкой Thunderbolt 4), один USB3.2 (Gen1) Type-A, сетевой порт RJ45, порт HDMI, разъем 3,5 мм и слот для карт памяти SD. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. В качестве OC применяется Windows 11.

Цена на Fujitsu Lifebook WU-X/G2 стартует с отметки 1370 долларов (Core i5 и 8/256 Gb памяти). Покупатели получат трехлетнюю гарантию. Пока что ноутбук доступен только в Японии.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az