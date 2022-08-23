Ежегодный IDC CIO Summit соберет IТ-лидеров из разных стран 7-9 сентября в Алматы

7-9 сентября 2022 года в Алматы международная аналитическая компания IDC проведет свое ежегодное флагманское мероприятие – IDC CIO Summit «Ускоряя переход в мир цифровых технологий». В рамках саммита будут организованы три основные сессии:

Ре-приоритезация рисков безопасности для цифрового предприятия;

Цифровая интеграция бизнеса и государства;

Роль данных в принятии решений в цифровой организации.

Аналитики IDC и партнеры саммита расскажут о тенденциях ИТ в новых реалиях, обсудят, как быстрее адаптироваться в кризисных условиях и усилить позиции в бизнесе, как справляться с новыми вызовами, используя инновации. ИТ-руководители поделятся опытом решения своих ключевых задач с применением технологий. В саммите примут участие представители бизнеса стран СНГ, принимающие решения в области инноваций – в программе мероприятия важное место отведено для нетворкинга и интерактивных практических сессий. В завершении дня основного для саммита пройдет награждение победителей конкурса IDC Future Enterprise Awards 2022.

Среди докладчиков:

Стивен Францен , cтарший вице-президент, регион EMEA, IDС

, cтарший вице-президент, регион EMEA, IDС Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC

вице-президент, IDC Массимилиано Клапс , директор по исследованиям, Government Insights, IDC EMEA

, директор по исследованиям, Government Insights, IDC EMEA Роберт Фариш , вице-президент IDC в России и СНГ

, вице-президент IDC в России и СНГ Рустем Бигари , генеральный директор, Центр поддержки цифрового правительства

, генеральный директор, Центр поддержки цифрового правительства Аблайхан Оспанов , управляющий директор, Freedom Bank

, управляющий директор, Freedom Bank Максим Гайфуллин , директор по цифровой трансформации, Казцинк

, директор по цифровой трансформации, Казцинк Асем Нургалиева , исполнительный директор, Первое кредитное бюро

, исполнительный директор, Первое кредитное бюро Абдулазиз Саттаров , член совета директоров Universal Bank, основатель UNIRED, основатель Fintech HUB, учредитель Ассоциации ФинТех Узбекистана

, член совета директоров Universal Bank, основатель UNIRED, основатель Fintech HUB, учредитель Ассоциации ФинТех Узбекистана Алмаз Исанов , начальник управления политических и экономических исследований, Администрация Президента Кыргызской Республики

, начальник управления политических и экономических исследований, Администрация Президента Кыргызской Республики Медет Искаков , руководитель направления новых цифровых решений стран Каспийского региона (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан), Schlumberger

, руководитель направления новых цифровых решений стран Каспийского региона (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан), Schlumberger Баян Конирбаев, руководитель управления цифровизации города Алматы

руководитель управления цифровизации города Алматы Галина Антышева, менеджер по управлению информацией и данными, North Caspian Operating Company

менеджер по управлению информацией и данными, North Caspian Operating Company Влад Панфилов, генеральный директор, Chocolife.me

генеральный директор, Chocolife.me Жанар Самаева, заместитель председателя, Центр развития платежно-финансовых технологий Национального банка Республики Казахстан

заместитель председателя, Центр развития платежно-финансовых технологий Национального банка Республики Казахстан Александр Минин , директор по развитию партнёрского канала и операционной поддержки, Yandex Cloud

, директор по развитию партнёрского канала и операционной поддержки, Yandex Cloud Абылай Джумагельдинов , директор департамента по маркетингу, Kazakhtelecom Business

, директор департамента по маркетингу, Kazakhtelecom Business Эмирхан Алиев , директор по маркетингу и развитию, Kazakhtelecom Business

, директор по маркетингу и развитию, Kazakhtelecom Business Cултан Жакутов , заместитель директора по продажам в корпоративном сегменте, представительство Dell Technologies в Казахстане

, заместитель директора по продажам в корпоративном сегменте, представительство Dell Technologies в Казахстане Александр Прохоров, директор по продажам, Denodo

На Саммит уже зарегистрировались СIO из крупнейших компаний Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Таджикистана.

Мероприятие пройдёт при поддержке генерального партнера — Kazakhtelecom Business, платиновых партнеров – Yandex Cloud, Dell Technologies и дистрибьютора компании SDC, золотого партнера – Denodo. Информационными партнерами саммита выступили ICTNEWS, Bluescreen.kz, ER10 Media, ICT Magazine, InfoCity, MOBILE-BUSINESS.BY, Курсив, CIO Сlub Uzbekistan.

Не упустите возможность принять участие в IDC CIO Summit!

Программа пополняется. Подробности и регистрация на сайте.