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23 августа, 2022
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Ежегодный IDC CIO Summit соберет IТ-лидеров из разных стран 7-9 сентября в Алматы

IDC

7-9 сентября 2022 года в Алматы международная аналитическая компания IDC проведет свое ежегодное флагманское мероприятие – IDC CIO Summit «Ускоряя переход в мир цифровых технологий». В рамках саммита будут организованы три основные сессии:

  • Ре-приоритезация рисков безопасности для цифрового предприятия;
  • Цифровая интеграция бизнеса и государства;
  • Роль данных в принятии решений в цифровой организации.

Аналитики IDC и партнеры саммита расскажут о тенденциях ИТ в новых реалиях, обсудят, как быстрее адаптироваться в кризисных условиях и усилить позиции в бизнесе, как справляться с новыми вызовами, используя инновации. ИТ-руководители поделятся опытом решения своих ключевых задач с применением технологий. В саммите примут участие представители бизнеса стран СНГ, принимающие решения в области инноваций – в программе мероприятия важное место отведено для нетворкинга и интерактивных практических сессий. В завершении дня основного для саммита пройдет награждение победителей конкурса IDC Future Enterprise Awards 2022.

Среди докладчиков:

  • Стивен Францен, cтарший вице-президент, регион EMEA, IDС
  • Андрей Беклемишев, вице-президент, IDC
  • Массимилиано Клапс, директор по исследованиям, Government Insights, IDC EMEA
  • Роберт Фариш, вице-президент IDC в России и СНГ
  • Рустем Бигари, генеральный директор, Центр поддержки цифрового правительства
  • Аблайхан Оспанов, управляющий директор, Freedom Bank
  • Максим Гайфуллин, директор по цифровой трансформации, Казцинк
  • Асем Нургалиева, исполнительный директор, Первое кредитное бюро
  • Абдулазиз Саттаров, член совета директоров Universal Bank, основатель UNIRED, основатель Fintech HUB, учредитель Ассоциации ФинТех Узбекистана
  • Алмаз Исанов, начальник управления политических и экономических исследований, Администрация Президента Кыргызской Республики
  • Медет Искаков, руководитель направления новых цифровых решений стран Каспийского региона (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан), Schlumberger
  • Баян Конирбаев, руководитель управления цифровизации города Алматы
  • Галина Антышева, менеджер по управлению информацией и данными, North Caspian Operating Company
  • Влад Панфилов, генеральный директор, Chocolife.me
  • Жанар Самаева, заместитель председателя, Центр развития платежно-финансовых технологий Национального банка Республики Казахстан
  • Александр Минин, директор по развитию партнёрского канала и операционной поддержки, Yandex Cloud
  • Абылай Джумагельдинов, директор департамента по маркетингу, Kazakhtelecom Business
  • Эмирхан Алиев, директор по маркетингу и развитию, Kazakhtelecom Business
  • Cултан Жакутов, заместитель директора по продажам в корпоративном сегменте, представительство Dell Technologies в Казахстане
  • Александр Прохоров, директор по продажам, Denodo

На Саммит уже зарегистрировались СIO из крупнейших компаний Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Таджикистана.

Мероприятие пройдёт при поддержке генерального партнера — Kazakhtelecom Business, платиновых партнеров – Yandex Cloud, Dell Technologies и дистрибьютора компании SDC, золотого партнера – Denodo. Информационными партнерами саммита выступили ICTNEWS, Bluescreen.kz, ER10 Media, ICT Magazine, InfoCity, MOBILE-BUSINESS.BY, Курсив, CIO Сlub Uzbekistan.

Не упустите возможность принять участие в IDC CIO Summit!

Программа пополняется. Подробности и регистрация на сайте.

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