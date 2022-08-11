Ethereum протестировал новую версию блокчейна

Котировки криптовалюты Ethereum выросли до двухмесячного максимума после завершения успешного теста новой версии блокчейна, который основан на протоколе proof-of-stake, сообщает CNBC. Новая версия блокчейна быстрее и экономичнее предыдущей. Работа над ней заняла несколько лет. В новом методе добычи Ethereum пользователи используют существующий кеш эфира для проверки транзакций и выпуска токенов. На него требуется гораздо меньше энергии, что обеспечивает более быстрые транзакции. В ближайшее время должна стать известна точная дата апгрейда всей системы. Это может произойти в середине сентября.

В июле криптовалюта Ethereum выросла почти на 80%. За последние сутки, на фоне новостей о запуске нового блокчейна, Ethereum вырос еще на 10%, примерно до 1,8 тыс. долларов.

С момента создания Ethereum основывался на протоколе proof-of-stake. Он подразумевает сложные математические уравнения и огромное количество машин и энергии. Добыча биткоина — аналогичный процесс.