Epic Games Store бесплатно отдает шутер DOOM 64

В Epic Games Store можно бесплатно получить классический шутер DOOM 64. Игру можно забрать до 25 августа.
DOOM 64 – это улучшенная версия оригинальной игры, которая вышла еще в 1997 году. По сюжету шутера, спустя несколько лет после того, как главный герой остановил вторжение демонов на Землю, ему предстоит вновь взять в руки оружие и уничтожить Мать демонов.
Кроме того, в Epic Games Store стал бесплатным набор Boom Boxer для «королевской битвы» Rumbleverse, который также можно забрать до 25 августа. В его состав входят боксерский шлем, перчатки, майка, трусы и обувь, а также эксклюзивный фон и рамка карты вместе с 120-минутным усилителем геймплея Fame.
Через неделю будут бесплатно раздавать карточный рогалик Ring of Pain.
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