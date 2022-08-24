Экшен Gotham Knights выйдет раньше запланированного срока

В рамках церемонии открытия Gamescom 2022 разработчики Gotham Knights представили трейлер, посвященный злодеям игры. В ролике можно увидеть немало сюжетных сцен, драк, а также знакомых персонажей — Харли Квинн, Мистера Фриза, Клэйфейса, Анарки и Пига.

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Кроме того, студия WB Games Montreal объявила, что премьера Gotham Knights состоится 21 октября, на четыре дня раньше объявленной раннее даты.

Супергеройский боевик выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

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