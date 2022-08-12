День системного администратора в Баку – ФОТО/ВИДЕО

Крупнейший IT-дистрибьютор Азербайджана — компания Gulfstream Distribution провела в Баку мероприятие, посвященное празднованию Дню системного администратора.

День системного администратора празднуется в последнюю пятницу июля – традиция празднования популярна во всем мире, в том числе и в Азербайджане, где он также был отпразднован на днях в ресторане Mala Praga.

Начиная с 2006 года подобное празднование ежегодно проводится в мире с целью выражения особой искренней признательности сотрудникам, выполняющим обязанности системных администраторов (сисадминов), в должностные обязанности которых входит создание оптимальной работоспособности компьютерного и программного обеспечения для пользователей, связанных между собой общей работой и нацеленных на определённый результат.

В прошедшем в столице Азербайджана праздничном мероприятии приняло участие более 100 представителей IT сферы, представляющих около 60 различных компаний, как государственного, так и частного сектора – организатором и генеральным спонсором мероприятия выступила компания Gulfstream Distribution, также спонсорскую поддержку мероприятию оказали Dell Technologies, Hikvision, Checkpoint, Cisco, Canon, Poly и Acer.

Празднование Дня системного администратора, прошедшее в неформальной, дружеской и позитивной обстановке стало отличной возможностью для представителей различных IT сфер Азербайджана встретиться и пообщаться с друзьями и коллегами, а также обменяться профессиональным опытом и просто отлично провести время летним вечером.

Как все это происходило можно увидеть в нижеприведенном видеоотчете и фотоотчете с event’а.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Gulfstream Distribution — крупнейший IT-дистрибьютор на рынке Азербайджана, успешно развивающий такие сегменты дистрибуции, как компьютерная и цифровая техника, программное обеспечение для сложных инфраструктур и облачные решения в сфере безопасности. В настоящее время в портфеле компании множество брендов, в числе которых мировые гиганты Cisco, Dell Technologies, Huawei, Acer, Canon и т.д. — всю интересующую вас информацию о деятельности Gulfstream Distribution можно получить по следующему контактному номеру — (012) 597 30 80.

Официальный сайт — http://www.gulfstream.az/

Facebook — https://www.facebook.com/gulfstream/

Instagram — https://www.instagram.com/gulfstreamaze/

LinkedIn — https://www.linkedin.com/company/gulfstream-distribution/