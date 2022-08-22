Corsair Voyager a1600 — первый игровой ноутбук компании

Corsair, производитель игрового компьютерного оборудования и периферии, представил свой первый игровой ноутбук. Модель, получившая название Voyager a1600, построена на основе решений AMD.

Ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением QHD+ (2560 × 1600 пикселей) с высокой частотой обновления экрана 240 Hz. Есть поддержка технологии AMD FreeSync Premium.

Corsair Voyager a1600 на выбор оснащается восьмиядерными процессорами AMD Ryzen 9 6800HS или AMD Ryzen 9 6900HS. За графические возможности отвечает видеокарта AMD Radeon RX 6800M. Объем оперативной памяти Vengeance DDR5 SO-DIMM составляет 16 или 32 Gb, емкость SSD — от 1 до 2 Tb. По данным производителя, возможности системы позволяют использовать игры на максимальных настройках, а технология AMD Smart Access Memory обеспечивает еще большую производительность.

Поддержка технологий Elgato обеспечивает оптимальный пользовательский опыт стримерам. Есть веб-камера Full HD, поддерживающая разрешение видео с частотой 30 к/сек, четыре микрофона с системой шумоподавления и динамики с поддержкой Dolby Atmos. В оснащение также входят Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, Thunderbolt 3, USB Type-C и USB Type-A. Имеется аудиоразъем 3,5-мм и кардридер SDXC. Ноутбук поставляется с Windows 11 Home, но позднее производитель обещает представить версию с Windows 11 Pro.

Цена Corsair Voyager a1600 начинается от 2700 долларов.

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