spot_img
25 августа, 2022
spot_img
ДомойТехнологииМониторыCorsair представил игровой монитор Xeneon Flex, который можно самостоятельно согнуть

Corsair представил игровой монитор Xeneon Flex, который можно самостоятельно согнуть

Corsair Xeneon Flex

Компания Corsair на выставке Gamescom 2022 представила игровой монитор Xeneon Flex (45WQHD240), который можно согнуть. Устройство разработано в партнерстве с LG Display. Пользователь сам может выбрать, хочет ли он сидеть перед плоским или же изогнутым экраном, меняя его форму в любой момент.

Монитор оснащен 45-дюймовым экраном W-OLED с разрешением 3440 х 1440 пикселей, частотой обновления 240 Hz и соотношением сторон 21:9. Сзади по бокам у него есть специальные ручки, с помощью которых панель можно согнуть с радиусом кривизны 800R или выровнять.

Пиковая яркость монитора — 1000 нит, контрастность — 1 350 000:1, время отклика (GtG) — 0,03 мс. Монитор поддерживает технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium. Кроме того, Xeneon Flex оснащен системой защиты от выгорания матрицы. Для подключения предусмотрены два HDMI, DisplayPort, USB Type-C и USB Type-A.

Цена монитора Corsair Xeneon Flex пока не объявлена.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяHyperX представил игровые мониторы серии Armada с частотой обновления до 240 Hz
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,163ФанатыМне нравится
992ЧитателиЧитать
3,137ЧитателиЧитать
720ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»