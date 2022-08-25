Corsair представил игровой монитор Xeneon Flex, который можно самостоятельно согнуть

Компания Corsair на выставке Gamescom 2022 представила игровой монитор Xeneon Flex (45WQHD240), который можно согнуть. Устройство разработано в партнерстве с LG Display. Пользователь сам может выбрать, хочет ли он сидеть перед плоским или же изогнутым экраном, меняя его форму в любой момент.

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Монитор оснащен 45-дюймовым экраном W-OLED с разрешением 3440 х 1440 пикселей, частотой обновления 240 Hz и соотношением сторон 21:9. Сзади по бокам у него есть специальные ручки, с помощью которых панель можно согнуть с радиусом кривизны 800R или выровнять.

Пиковая яркость монитора — 1000 нит, контрастность — 1 350 000:1, время отклика (GtG) — 0,03 мс. Монитор поддерживает технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium. Кроме того, Xeneon Flex оснащен системой защиты от выгорания матрицы. Для подключения предусмотрены два HDMI, DisplayPort, USB Type-C и USB Type-A.

Цена монитора Corsair Xeneon Flex пока не объявлена.

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