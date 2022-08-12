Более 1 миллиона пользователей пользуется «Nar+»!

Количество скачиваний приложения «Nar+», обеспечивающего удобство пользователей, превысило 1 миллион. Уже на протяжении 3 лет, приложение позволяющее десяткам тысяч абонентов за короткие сроки решить свои запросы, за считанные секунды совершить необходимые операции по аккаунту, служит для дальнейшего улучшения пользовательского опыта.

Помимо своих многочисленных функций, приложение «Nar+», также обеспечивает прозрачность услуг связи для абонентов. Каждый пользователь «Nar+» с легкостью выполняет различные операции по аккаунту и имеет полный контроль над своим балансом. Абоненты также могут обратиться в службу онлайн-чата, задав интересующие их вопросы. Помимо Баку, среди пользователей приложения преобладают жители Сумгаита, Гянджи и Губы.

По случаю 1 миллиона загрузок приложения «Nar+», мобильный оператор Nar, отличающийся клиентоориентированностью, объявляет конкурс для пользователей социальных сетей на странице в Instagram Джафара Наджафова, одного из лиц летней кампании. Вы также можете выиграть один из ценных призов, упомянув функцию в приложении, которая вам больше всего помогла, в разделе комментариев под постом конкурса.