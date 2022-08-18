Bloomberg: озвучена дата осенней презентации iPhone 14 и Watch Series 8

Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники заявляет, что осенняя презентация Apple в этом году пройдет раньше, чем обычно.

Компания представит свои новинки уже 7 сентября – четыре модели iPhone 14 и часы Apple Watch 8 поколения. Оба устройства Pro-серии получат два выреза в дисплее вместо широкой «челки» и новые процессоры, а базовые модели будут оснащаться чипами A15 Bionic и сохранят внешнее сходство с iPhone 13. Часы будут представлены в двух вариантах исполнения: стандартном и защищенном.

По словам журналиста Марка Гурмана, сотрудники Apple Store уже получили инструкцию по подготовке магазинов к 16 сентября. Вероятно, в этот день состоится релиз iOS 16 и будет дан старт продаж новинок.

Если дата источника верна, то приглашения на анонс начнут рассылать до конца этого месяца.

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