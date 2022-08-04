Blizzard планирует выпускать новый контент для Diablo Immortal каждые две недели

Blizzard Entertainment поделилась своими планами по выпуску нового контента для Diablo Immortal. Игроки могут рассчитывать на регулярные обновления — раз в две недели.

«В настоящее время мы планируем выпускать новый контент для Diablo Immortal раз в две недели как крупные или мини-обновления», — сообщает компания.

Крупные будут добавлять новый контент, в том числе геймплейные особенности и новые сюжетные линии, а небольшие — вносить правки в баланс, уровни боевого пропуска, внутриигровые события и другие мелкие обновления. При этом разработчики добавили, что обновления могут выходить и чаще: если будет такая необходимость, апдейты будут выходить по мере готовности, без выжидания двухнедельных периодов.

Новое обновление и запуск боевого пропуска третьего сезона состоится сегодня, 4 августа. Бесплатная версия боевого пропуска будет включать в себя испытания и награды 40 рангов, Кроме того, Blizzard предложит две платные версии боевого пропуска под названиями Empowered Battle Pass и Collector’s Empowered Battle Pass. Первый включает в себя все награды из бесплатной версии и дополнительный Empowered с призами за каждый ранг. Покупателям также откроют доступ к позолоченному косметическому предмету Aspect of Justice Weapon и сияющей экипировке Aspect of Justice Armor.

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