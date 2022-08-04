spot_img
4 августа, 2022
spot_img
ДомойSoftwareИгрыBlizzard планирует выпускать новый контент для Diablo Immortal каждые две недели

Blizzard планирует выпускать новый контент для Diablo Immortal каждые две недели

Diablo Immortal

Blizzard Entertainment поделилась своими планами по выпуску нового контента для Diablo Immortal. Игроки могут рассчитывать на регулярные обновления — раз в две недели.

«В настоящее время мы планируем выпускать новый контент для Diablo Immortal раз в две недели как крупные или мини-обновления», — сообщает компания.

Крупные будут добавлять новый контент, в том числе геймплейные особенности и новые сюжетные линии, а небольшие — вносить правки в баланс, уровни боевого пропуска, внутриигровые события и другие мелкие обновления. При этом разработчики добавили, что обновления могут выходить и чаще: если будет такая необходимость, апдейты будут выходить по мере готовности, без выжидания двухнедельных периодов.

Новое обновление и запуск боевого пропуска третьего сезона состоится сегодня, 4 августа. Бесплатная версия боевого пропуска будет включать в себя испытания и награды 40 рангов, Кроме того, Blizzard предложит две платные версии боевого пропуска под названиями Empowered Battle Pass и Collector’s Empowered Battle Pass. Первый включает в себя все награды из бесплатной версии и дополнительный Empowered с призами за каждый ранг. Покупателям также откроют доступ к позолоченному косметическому предмету Aspect of Justice Weapon и сияющей экипировке Aspect of Justice Armor.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяВлияние 5G и радиоволн на человека: Ericsson дает ответы на основные вопросы
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,156ФанатыМне нравится
992ЧитателиЧитать
3,137ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»