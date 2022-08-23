Blackview Tab 13: много памяти с возможностью расширения и поддержка десктопного режима

Китайская компания Blackview, известная выпусками защищенных смартфонов, начала продажи нового планшета Tab 13.

Устройство оснащено 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 x 1200 пикселей. Это первый планшет Blackview, который поставляется с экраном, сертифицированным TUV Rheinland Low Blue Light — значительно снижается воздействие синего света, обеспечивается лучшая защита глаз и снижается риск их переутомления после просмотра экрана в темноте в течение длительного времени.

Аппаратная платформа планшета представлена восьмиядерным процессором MediaTek Helio G85. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, есть возможность виртуального расширения до 10 Gb. Емкость флеш-памяти – 128 Gb с возможностью установки карт памяти microSD объемом до 1 Tb.

За автономность Blackview Tab 13 отвечает аккумулятор емкостью 7280 мАч, заряжаемый через USB Type-C. Заявлено более 30 часов работы без подзарядки для среднем использовании. При непрерывном просмотре веб-страниц через 4G, планшет работает 6,4 часа, а при непрерывной потоковой передаче видео через Wi-Fi — 6 часов. Есть 13 Мп основная и 8 Мп фронтальная камеры, стереодинамики для просмотра фильмов, игр или прослушивания музыки с объемным звуком, предусмотрена функция распознавания лица. В планшет можно установить две SIM-карты или же использовать один из слотов для microSD.

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Устройство работает на DokeOS_P 3.0 на базе Android 12 (впервые на планшетах Blackview). Blackview Tab 13 – это первый планшет с поддержкой специального десктопного режима. Он позволяет открывать приложения в виде отдельных окон, как в Windows или macOS, чтобы можно было удобно и быстро переключаться между ними. Кроме того, к планшету можно подключить внешнюю клавиатуру, превратив его в альтернативу ноутбуку. Габариты планшета составляют 239 x 158 x 7,7 мм, вес — всего 450 гр.

Планшет Blackview Tab 13 будет предложен покупателям за 149 долларов.

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