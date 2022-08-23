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23 августа, 2022
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BAKOTECH стал дистрибьютором решений Netscout Systems

BAKOTECH

Компания Netscout начинает сотрудничество с украинским IT-дистрибьютором BAKOTECH. Соглашение распространяется на Украину, Азербайджан, Грузию и Молдову. Задача BAKOTECH будет заключаться в улучшении узнаваемости бренда в указанных регионах, генерации спроса на продукты вендора и создание возможностей для его удовлетворения.

Netscout Systems — это американский производитель решений для управления производительности сетей и приложений, а также защиты от DDoS-атак и расследования инцидентов. Netscout Systems являются одной из ведущих компаний в этой сфере благодаря глубокому изучению проблематики и способов ее решения, результатом чего стали инновационные технологии по анализу и сопоставлению потоков данных и трафика (nGenius) и комплексного анализа пакетов (Sniffer).

Клиентам будут доступны решения вендора по мониторингу сетей и приложений, обнаружения угроз на уровне сети (Network Detection and Response, NDR), защиты от DDoS, а также решения для мобильных операторов для защиты и мониторинга телеком-инфраструктуры.

«Сотрудничество с Netscout Systems значительно улучшит наше ценностное предложение клиентам. Технологичные решения вендора расширят наши возможности по решению проблем, связанных с организацией и управлением инфраструктурой приложений. Синергия решений вендора с уже имеющимися в портфеле BAKOTECH даст ему уверенность в осмысленном и грамотном продвижении его продукта» — комментирует Евгений Бадах, СЕО BAKOTECH.

 

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