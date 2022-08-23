BAKOTECH стал дистрибьютором решений Netscout Systems

Компания Netscout начинает сотрудничество с украинским IT-дистрибьютором BAKOTECH. Соглашение распространяется на Украину, Азербайджан, Грузию и Молдову. Задача BAKOTECH будет заключаться в улучшении узнаваемости бренда в указанных регионах, генерации спроса на продукты вендора и создание возможностей для его удовлетворения.

Netscout Systems — это американский производитель решений для управления производительности сетей и приложений, а также защиты от DDoS-атак и расследования инцидентов. Netscout Systems являются одной из ведущих компаний в этой сфере благодаря глубокому изучению проблематики и способов ее решения, результатом чего стали инновационные технологии по анализу и сопоставлению потоков данных и трафика (nGenius) и комплексного анализа пакетов (Sniffer).

Клиентам будут доступны решения вендора по мониторингу сетей и приложений, обнаружения угроз на уровне сети (Network Detection and Response, NDR), защиты от DDoS, а также решения для мобильных операторов для защиты и мониторинга телеком-инфраструктуры.