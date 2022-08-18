Bakcell поможет молодежи начать свой бизнес

Компания Bakcell поддержала очередной проект, направленный на повышение уровня занятости и навыков предпринимательства среди молодых людей, живущих под опекой ассоциации «Детские Деревни SOS Азербайджан». Основная задача проекта – помочь молодым людям, лишенным родительской опеки, интегрироваться в рынок труда, при помощи повышения навыков социального предпринимательства.

Участники проекта, поделенные на 6 команд, приняли участие в тренингах и семинарах на такие темы как «Тимбилдинг» (строительство команды), «Цели устойчивого развития ООН» и «Участие молодежи».

Так же, в рамках проекта, участникам была предоставлена возможность повысить уровень знаний и навыков в сфере социального предпринимательства. Для этого в Гусарском районе был организован 5-дневный лагерь на тему «Социальное предпринимательство и построение бизнеса». На следующем этапе, молодые люди при поддержке менторов подготовят свои бизнес-проекты и представят их на рассмотрения жюри. Самые удачные проекты социального предпринимательства получат финансовую поддержку для реализации.

Следует отметить, что Bakcell с 2009 года оказывает поддержку детям и молодежи из малообеспеченных семей, и детям лишенным родительской опеки, в рамках сотрудничества с ассоциацией «Детские Деревни SOS Азербайджан». Проект «Начни и совершенствуй свой бизнес», осуществленный совместно с ассоциацией стал лауреатом национальной премии КСО “Milli KSM Mükafatı 2018″ в номинации «Проект года по поддержке молодых предпринимателей». Проект был направлен на осуществление бизнес-идей молодых людей, живущих под патронатом ассоциации, и выпускников других школ-интернатов страны.