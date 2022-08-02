Azersun Holding проводит цифровую трансформацию с SAP

Группа компаний Azersun Holding выбрала SAP в качестве основной программы для цифровизации бизнес-процессов. В рамках плана цифровой трансформации, который затронет все активы группы, начата работа по четырем направлениям: ERP, бюджетирование, управление персоналом и закупки. Весь проект цифровой трансформации реализуется отделом поддержки SAP Azersun Holding.

«IТ-системы, построенные на основе инновационных технологий SAP, помогут Azersun Holding повысить прозрачность и эффективность бизнеса, — прокомментировала управляющий директор SAP Azerbaijan Светлана Янкина. — Это также позволит бизнесу стать более привлекательным для акционеров, партнеров, сотрудников и клиентов».

Согласно дорожной карте, к концу 2023 года все компании групп FMCG и Retail должны быть переведены на SAP ERP. Высокопроизводительная система SAP ERP уже была внедрена в розничных сетях Bazarstore и Al Market, в оптовой компании «Sun Food Service», на производствах продуктов и растительного масла, в ООО «Baki Qida Yağ Fabriki», «Azərbaycan Duz İstehsalat Birliyi» и «Sun Tea Çay Fabriki». Последним проектом в этом направлении стал переход на SAP ООО «Azərbaycan Kağız və Karton İstehsalı Kombinatı». В настоящее время холдингом запущен проект по переводу на SAP ERP ООО «Mamam Chocolate & Bakery».

Параллельно с этими проектами в сфере бюджетных процессов холдинга стартовало внедрение SAP Business Planning & Consolidation (BPC). В настоящее время реализуется проект BPC в ООО «Azərbaycan Duz İstehsalat Birliyi» и «Sun Tea Çay Fabriki».

Также для организации основных кадровых процессов всех компаний холдинга был внедрен модуль SAP Human Capital Management (HCM). Для прочих процессов в сфере управления кадрами было запущено приложение SAP SuccessFactors — это облачная HR-система, предоставляющая программное обеспечение для управления человеческим капиталом с использованием модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS).

Также холдингом было принято решение о замене использующейся в настоящее время программы для централизованных процессов закупок на SAP Ariba. Решения SAP Ariba создают прямые интеллектуальные связи между вашим бизнесом и поставщиками, изменяя способы общения, совместной работы и выполнения работы.