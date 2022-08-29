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29 августа, 2022
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Azercell представляет услугу Виртуальный Ассистент на основе искусственного интеллекта!

Azercell

Абонентов, обращающихся в Телефонный Центр Azercell, будет приветствовать Виртуальный Ассистент Aİcell.

Azercell представляетAİcell, первую услугу Виртуального Aссистента для Телефонного Центра в телекоммуникационном секторе Азербайджана. Эта технология использует искусственный интеллект (ИИ) и предназначена для улучшения клиентского опыта наших абонентов.

Во время пилотного этапа проекта наших абонентов, обращающихся в Телефонный Центр Azercell, будет приветствовать Виртуальный Ассистент Aİcell, который выяснив запрос и просьбу абонента, переадресует звонок оператору. Azercell будет постепенно расширять коммуникационные функции и возможности Виртуального Ассистента, чтобы предоставлять более персонализированные решения для клиентских запросов.

Следует отметить, что голосовые боты считаются технологическим прорывом в телекоммуникационной индустрии. Одним из наиболее важных аспектов этого проекта является то, что Виртуальный Ассистент будет предоставлять полный спектр обслуживания на азербайджанском языке, тем самым, обеспечивая новый уровень клиентского опыта.

В рамках своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности » ООО “Azercell Telekom» будет продолжать внедрять передовые и инновационные решения и цифровые услуги для улучшения качества жизни своих абонентов.

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