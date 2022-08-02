Azercell дал старт широкомасштабному проекту по расширению и модернизации сети

Учитывая динамично растущие потребности своих абонентов, Azercell приступил к очередному широкомасштабному проекту по расширению покрытия и увеличению пропускной способности 4G (LTE) сети по всей стране.

В рамках данной программы, в течение следующих 18 месяцев планируется установка более 300 новых и модернизация около 1600 существующих базовых станций Azercell. Таким образом, общее количество LTE станций ведущего мобильного оператора страны достигнет более 3200 единиц.

В результате проекта пропускная способность сети 4G Azercell увеличится на 80% в Баку и на Абшеронском полуострове, и на 75% — в регионах! Это позволит обеспечить высокую скорость передачи данных, повышение качества предоставляемых услуг, и быстрый доступ к мультимедийным сервисам, которые включают в себя социальные сети, многопользовательские игры, интерактивные онлайн-приложения, видеоконференции, видеозвонки и многие другие цифровые решения.

Проект расширения и модернизации сети Azercell охватывает и освобожденные территории. Сеть компании, которой удалось построить самую первую мобильную инфраструктуру на возвращенных землях, уже распространяется на Шушинский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, а также многие села Ходжавендского, Лачинского и других районов. Azercell установил около 80 базовых станций в указанных регионах и продолжает работу в этом направлении в плановом порядке.

Следует также отметить, что в прошлом году оператор сделал доступным скоростной мобильный интернет 4G (LTE) на всех станциях и туннелях Бакинского метрополитена.

Azercell будет продолжать инвестировать в расширение и модернизацию своей инфраструктуры. Это позволит компании обеспечить необходимую платформу для внедрения технологий следующего поколения на рынке Азербайджана. Наряду с этим, Azercell активно разрабатывает продукты и цифровые решения, соответствующие новейшим трендам телекоммуникационной индустрии.