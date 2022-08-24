Авшар Гюрдал: «Мы намерены внести вклад в превращение Азербайджана в лидера безналичных платежей в регионе»

Mastercard запустил GooglePay в Азербайджане!

В Азербайджане был запущен платежный сервис GooglePay. Держатели карт Mastercard ряда азербайджанских банков получили еще одну возможность оплачивать покупки в одно касание быстро, безопасно, просто и удобно с помощью смартфонов и носимых устройств везде, где принимают бесконтактную технологию оплаты. О том, как это событие повлияет на финансовый сектор страны, о будущем безналичных и бесконтактных платежей, а также о перспективах, которые открываются перед финтех-компаниями, Infocity сегодня беседует с Генеральным директором Mastercard по Турции и Азербайджану Авшаром Гюрдалом.

— Позвольте, прежде всего, поздравить вас с назначением на должность Генерального директора Mastercard по Турции и Азербайджану. Что вы можете сказать о новых продуктах, услугах и решениях, предлагаемых Mastercard своим клиентам в Азербайджане?

— Основная миссия Mastercard в Азербайджане заключается в увеличении доли безналичных платежей, что послужит интересам клиентов, банков-партнеров и всех заинтересованных сторон в стране. Мы продолжим реализацию инициатив, вытекающих из Соглашения о цифровом партнерстве, подписанного с Центральным банком Азербайджана.

Кроме того, мы намерены внести вклад в превращение Азербайджана в ведущую безналичную экономику региона. Mastercard, сотрудничая с финансовыми институтами, трейдерами, правительствами и неправительственными организациями, обладает технологиями, авторитетом и возможностями для создания решений во имя здоровой экономики.

В частности, мы успешно запустили решения ApplePay в 2021 году, и теперь для пользователей Android мы представляем его альтернативу — GPay (GooglePay). Мы будем активно продвигать подобные новшества, чтобы стимулировать переход от наличных операций к бесконтактным платежам и платежам с помощью технологии NFC. Мы также расширим нашу партнерскую сеть, чтобы внести свой вклад в наш растущий NFC-бизнес.

Мы продолжим инвестировать в технологию Masterpass, являющуюся решением Card-on-File, позволяющее быстро и безопасно осуществлять онлайн-покупки, постоянно привлекая на платформу новых трейдеров и заново формируя опыт электронной коммерции.

Мы сосредоточимся на технологии Tap-on-Phone (touch the Phone), которая превращает смартфон или планшет трейдера в бесконтактный POS-терминал, который может принимать платежи с бесконтактных карт или мобильных кошельков клиентов на месте.

Мы будем активно продвигать наши трансграничные платежные платформы, которые практически в режиме реального времени обеспечивают безопасные платежные переводы на миллиарды карточных, банковских и цифровых счетов по всему миру и обратно.

— Насколько изменилось общее отношение к безналичным и бесконтактным платежам в нашей стране за последние годы?

— Мы нацелены вести Азербайджан к безналичному будущему. Поэтому все наши проекты и планы служат созданию инфраструктуры для цифрового и безналичного будущего. С начала периода пандемии и до сих пор мы реализуем в стране ряд проектов, которые привели к увеличению количества безналичных платежей и, как следствие, повышению уровня информированности и доверия пользователей. С момента запуска программы «Cashless Azerbaijan» количество платежных карт в Азербайджане удвоилось. Объем внутренних покупок увеличился с 2,6 млрд. манатов до 11 млрд. манатов, а доля электронной коммерции выросла с 9% до 30%. Такие темпы роста означают, что за 4 года объемы электронной коммерции выросли более чем в 10 раз.

— В чем заключаются основные преимущества безналичных платежей?

— Одним из главных их преимуществ, считающимся в то же время простым, является удобство. Простое выполнение финансовых операций — это один из важнейших факторов цифровизации.

Стимулы и преимущества перехода на безналичные операции имелись еще до того, как пандемия превратила его в гигиеническую необходимость. Это также может помочь в снижении уровня мошенничества и борьбе с отмыванием денег, поскольку возможность отслеживания электронных платежей затрудняет для преступников отмывание денег. Кроме того, на личном уровне это намного безопаснее: если у вас нет наличных, значит, и нет средств, которые могли бы попасть в руки воров. Таким образом, существует потенциал для снижения количества преступлений в целом.

Странам, переходящим на безналичную экономику, необходимо экономить на расходах. Производство банкнот и монет обходится дорого, а такие бизнес-функции, как управление ими, хранение, вывод с рынка и инвестирование в них обходятся еще дороже. Безналичная оплата является трансграничной и может еще больше упростить опыт международных поездок. Если вы можете оплатить все со своего смартфона или карты в любой точке мира, вам не нужно менять свою национальную валюту на местную при поездке в другую страну.

— Как Mastercard продвигает безналичные платежи в Азербайджане и других странах?

— Как Mastercard, мы заинтересованы в продвижении безналичных платежей в Азербайджане и намерены внести вклад в превращение Азербайджана в лидера безналичных платежей в регионе, повысить прозрачность и поддержать экономический рост. В рамках этой стратегии мы постоянно организуем различные кампании на рынке. Также мы объявили о ряде кампаний, которые будут поощрять использование GPay (Google Pay) среди азербайджанских потребителей.

Наши успешные проекты в Шамахы (транспортная карта), студенческие карты и многие другие показывают, что после того, как потребитель впервые пробует цифровые платежи, вероятность того, что он повторно воспользуется этим, возрастает на 50%. То есть, не проверив, не доверишься.

— Как бы Вы описали финтех-ландшафт в Азербайджане и взаимодействие Mastercard с ним?

— Mastercard вот уже много лет как посвятил себя финтеху, превратившись из компании, специализирующейся на пластиковых картах, в компанию, специализирующуюся на цифровых платежных процессах и инструментах.

На каждом ключевом этапе развития — от выхода на рынок до устойчивых инноваций — мы остаемся привержены тому, чтобы еще больше, чем прежде, облегчить работу стартапов с Mastercard.

Инициатива помогает финтехам достигать своих целей с помощью специально разработанных инструментов, используя, в том числе, платформу StartPath. Программа участия предоставляет стартапам и финтех-компаниям доступ к партнерским возможностям, данным и инструментам для развития и обеспечивает выход к технологиям, партнерским отношениям и опыту Mastercard. Рады сообщить, что азербайджанский стартап SmilePay является одним из восьми стартапов в мире, присоединившихся к Mastercard Start Path.

— Почему Google Pay и другие платежные решения для мобильных устройств так важны для потребителей и платежной экосистемы?

— Mastercard, запустивший GooglePay и другие XPay в Азербайджане, предлагает клиентам более безопасные и специальные способы оплаты, которые помогают им избежать определенных операций, таких как передача своих банковских карт другим, физические прикосновения к кнопкам или обмен наличными.

Google Кошелек (Google Wallet) — это быстрый, простой и безопасный способ оплаты с помощью любого телефона на базе Android или устройства с Wear OS. Просто подведите ваш телефон или носимое устройство к терминалу и спокойно расплачивайтесь в поездах, в магазинах и многих других местах. Куда бы вы ни пошли, все будет у вас под рукой в одном месте.

— Какие преимущества обещает пользователям Google Pay?

— Сейчас смартфоны — это больше, чем средство общения, они используются людьми при перемещениях из одного места в другое, участия в различных мероприятиях, заказа еды и т.д. Теперь же владельцы смартфонов могут привязывать свои банковские карты к этим устройствам.

Теперь владельцы карт Mastercard в Азербайджане смогут добавлять свои карты в Google Wallet и в местах, где принимаются бесконтактные платежи, расплачиваться с помощью телефонов на базе Android и носимых устройств с Wear OS. Google Wallet — это быстрый, простой и безопасный способ оплаты посредством любого гаджета с Android или Wear OS.

GooglePay доступен в таких банках, как Международный банк Азербайджана, Kapital Bank, Bank Respublika и Unibank, которые являются партнерами Mastercard. Владельцы карт Mastercard теперь смогут воспользоваться как кампаниями Mastercard, так и предложениями этих банков.

— Какие еще новые способы безналичных платежей будут применяться в Азербайджане? И работаете ли вы над какими-то футуристическими способами оплаты, появления которых мы можем ожидать в ближайшие 10 лет?

— Мы считаем, что использование наличных денег значительно сократится в ближайшие 10 лет. По мере того, как мы внедряем все наши инновационные решения по всему миру, в том числе, и в Азербайджане, а также по мере того, как люди всех возрастов будут адаптироваться к новым технологиям, мы ожидаем, что некоторые инновационные способы оплаты, к примеру, биометрические платежи, включая распознавание лиц, станут популярными в качестве повседневных платежных решений.

— Цифровизация платежей приводит к прозрачности, но она также связана с ростом киберрисков. Какие решения для борьбы с подобными проблемами может предложить Mastercard?

— Независимо от того, платите ли вы онлайн, в магазине, с помощью мобильного или носимого устройства, Mastercard предлагает ценные преимущества безопасности, которые помогут защитить вас. У нас есть сложные инструменты, которые отслеживают, обнаруживают и борются с мошенничеством на каждом этапе процесса покупки и даже до покупки. Наша команда постоянно растет и совершенствует технологии, чтобы не позволить мошенникам опередить нас. Например, Mastercard идентифицирует ваш смартфон как ваше личное устройство, чтобы другие не могли совершать покупки, используя вашие мобильные данные, и т.п.

— Реализуете ли у вы какие-либо проекты по повышению цифровой финансовой грамотности в обществе?

— Ускорение цифровизации во всем мире повысило растущую значимость цифровой и, в том числе, финансовой грамотности. Mastercard гордится сотрудничеством с Центральным банком Азербайджана в вопросе организации ряда образовательных программ для студентов азербайджанских вузов. Мы влияем на финансовое образование в стране, передавая знания подрастающему поколению.