ASUS представил игровую mesh-систему ROG Rapture GT6

Компания ASUS представила новую игровую mesh-систему ROG Rapture GT6. Устройство получило поддержку Wi-Fi 6 и производительное железо.

ROG Rapture GT6 выполнена в оригинальном дизайне, характерным для линейки ROG. Модель является трехдиапазонной системой, включающей в себя два устройства. Она поддерживает диапазоны 5 GHz (4,8 Гбит/с) и 2,4 GHz (574 Мбит/с), а также функцию backhaul для связи между ячейками Mesh-сети.

Поддерживается стандарт Wi-Fi 6 или IEEE 802.11ax. Благодаря фирменной технологии ASUS RangeBoost Plus и наличию девяти встроенных антенн максимальная площадь покрытия беспроводной сети достигает 540 м².

Есть сетевой порт WAN с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с, три порта LAN с функцией Link Aggregation и разъем USB. Управление системой и ее настройка осуществляется через фирменное мобильное приложение ASUS Router.

Модель представлена в двух цветах, черном и белом. Цена ASUS ROG Rapture GT6 составит ориентировочно 600 долларов, в продажу поступит в конце 2022 года.

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