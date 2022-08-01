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1 августа, 2022
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ASUS обновил ноутбук-трансформер ExpertBook B3 Flip процессорами Intel Alder Lake

ASUS ExpertBook B3 Flip

Компания ASUS представила обновленный ноутбук-трансформер ExpertBook B3 Flip (модель B3402FBA). 14-дюймовый экран ноутбука обладает разрешением Full HD и поддержкой сенсорного управления. Крышка откидывается на 360 градусов для перевода ноутбука в планшетный режим работы. Возможно управление при помощи специального пера.

ASUS ExpertBook B3 Flip

В основу устройства положена аппаратная платформа Intel Alder Lake. Максимальная конфигурация включает процессор Core i7-1255U с графической Intel Iris Xe. Объем оперативной памяти DDR4 составляет до 40 Gb, вместимость твердотельного накопителя M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 до 2 Tb. Дополнительно можно установить карту microSD.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 50 Вт ч. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, модем 4G (опционально), интерфейсы Thunderbolt 4 Type-C (×2), USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI, сетевой Ethernet-контроллер, 3,5-мм аудиогнездо, основная камера на 13 Мп, фронтальная камера 720p, стереофонические динамики и сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 329 × 223,9 × 19,3 мм, вес — 1,61 кг. Используется операционная система Windows 11. Цена ноутбука ASUS ExpertBook B3 Flip пока не сообщается.

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