Apple расширила возможности самостоятельного ремонта MacBook Air и MacBook Pro с чипом M1

В концу апреля этого года Apple запустила сервис по самостоятельному ремонту iPhone. Теперь компания объявила о расширении программы по самостоятельному ремонту в США.

С 23 августа 2022 года пользователи смогут заказать детали для ноутбуков MacBook Air и MacBook Pro с процессорами линейки M1. Покупатели могут получить руководства по ремонту, а также оригинальные запчасти (дисплей, верхний корпус с аккумулятором, трекпад и другое) и инструменты в магазине самообслуживания Apple. Инструменты можно купить или взять в аренду на неделю за 49 долларов. Если отправить старую деталь для переработки, компания вернет часть денег за новую.

Перечень устройств Apple, для которых будут доступны детали для самостоятельного ремонта, со временем пополнится. В компании отметили, что программа по самостоятельному ремонту будет расширена на другие страны «позже в этом году».

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