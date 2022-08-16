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16 августа, 2022
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Apple планирует утроить доход от рекламного бизнеса

Apple

Компания Apple планирует активно расширить свой рекламный бизнес. Тодд Терези (Todd Teresi), вице-президент Apple по рекламным платформам, собирается утроить объем годового дохода в данном сегменте. На данное время выручка от рекламного бизнеса приблизительно равна 4 млрд. долларов в год.

По данным источника, Apple уже протестировала возможность интеграции рекламного контента в результаты поиска в приложении «Карты», аналогично программе App Store Search Ads. Предполагается, что в будущем реклама также появится в приложениях «Книги» и «Подкасты».

Доход Apple от рекламы в настоящее время поступает из нескольких источников: поиск в App Store, реклама в Apple News и Apple Stocks, а также рекламные ролики во время трансляций американской бейсбольной лиги.

В дополнение к тому, что реклама появится в других стандартных приложениях, Apple уже объявила, что в скором времени пользователи будут видеть больше рекламы в App Store. Новые рекламные блоки в iOS 16 позволят размещать контент такого типа на вкладке «Сегодня» в App Store, а также в нижней части страниц других приложений.

Так как за последние пять лет рост продаж аппаратного обеспечения Apple замедлился, компания продолжает расширять возможности для увеличения получаемой прибыли от своего подразделения услуг.

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