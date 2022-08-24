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24 августа, 2022
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Apple перенесла релиз iPadOS 16

Apple iPadOS 16

Компания Apple открыла доступ разработчикам к бета-версии iPadOS 16.1, при этом отменив версию iPadOS 16.0. Это отличается от стандартного графика выпусков программного обеспечения, ранее апдейт был запланирован на сентябрь. Обычно Apple представляет обновления iOS и iPadOS в один день.

Ранее аналитик Bloomberg Марк Гурман сообщал, что компания не сможет обновить iPad одновременно с iPhone в сентябре, как было запланировано.

Apple впервые показала iPadOS 16.0 летом на WWDC. Основным нововведением стал новый режим многозадачности Stage Manager. Вероятно, релиз iPadOS 16.0 состоится ближе к октябрьской презентации, на которой покажут новые iPad. Основная причина изменения графика – это сбои в режиме Stage Manager, которые не удалось устранить своевременно.

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